Acca Kappa lancia la pet beauty routine

Pubblicità

Secondo un report di Assalco-Zoomark 2020 si stima che abitino le case degli italiani più di 60 milioni di animali d’affezione, esattamente in un rapporto di 1:1 tra pet e popolazione residente nel Bel Paese. Per ogni individuo c’è quindi un cane, un gatto, un coniglio, e non solo, che ricevono ogni giorno affetto e attenzioni speciali. Sono moltissime le persone che ne hanno adottato uno durante la pandemia, per sentirsi meno sole, approfittando della pet therapy, efficace per la cura di specifiche malattie e disturbi del comportamento.

Acca Kappa, da sempre attento al benessere della persona, ha voluto riservare attenzioni anche al nostro migliore amico, creando la linea PET. Si tratta di una linea esclusiva che unisce il meglio delle caratteristiche del brand italiano: la qualità e l’efficacia delle formulazioni dei suoi prodotti di haircare, insieme all’artigianalità delle spazzole made in Italy. La linea PET di Acca Kappa è composta da uno shampoo delicato per cani al muschio bianco e da una spazzola in legno di noce italiano.

Acca Kappa PET Shampoo delicato per cani al Muschio Bianco: adatto a tutti i tipi di manto, aiuta a eliminare i cattivi odori e a rendere il pelo lucente e soffice. La sua formulazione delicata, specificatamente pensata per i nostri migliori amici a quattro zampe, contiene olio di lino e proteine del riso, dall’azione emolliente e nutriente, insieme all’estratto naturale di bambù che favorisce la pettinabilità del pelo, districandolo dai nodi.

Acca Kappa PET Spazzola in legno di noce italiano: la miglior alleata per la tolettatura quotidiana è questa spazzola lavorata a mano e rifinita a cera, che presenta una doppia punzonatura: da una parte ha setole naturali per lucidare il manto, mentre dall’altra ha spilli in nylon dalle punte arrotondate, che aiutano a districare il pelo, senza graffiare la cute.

- Pubblicità -

1 di 4

www.accakappa.com