Rituale super bio per i capelli da On The Wild Side

La bellezza, secondo On The Wild Side, è naturale, potente, libera, sensoriale, etica ed ecosostenibile. La linea, made in France, ha reinventato la cosmesi catturando l’energia vibrante della natura selvaggia. La Wild Beauty creata da Anne-Sophie Nardy, ha inaugurato il concetto di super biologico: racchiude infatti, tra i suoi ingredienti, preziosi principi attivi estratti da piante selvatiche, raccolte a mano nel cuore di foreste incontaminate. Ed è proprio grazie all’habitat naturale, che alberi ed erbe sviluppano un’efficacia estrema, ben superiore a quella delle varietà coltivate dall’uomo con formule 100% naturali e senza oli essenziali. Superando i confini del biologico, con una filosofia autenticamente green – dal packaging alla raccolta manuale delle materie prima, ai processi estrattivi – la linea assicura i gesti essenziali per avere una pelle, bella, luminosa e levigata, con texture sensoriali e appaganti.

Dopo la linea di skincare dedicata alle donne di ogni età, l’approccio pionieristico di On The Wild Side rivoluziona oggi l’haircare, nel pieno rispetto della sua filosofia di sofisticata semplicità. Del resto pelle e capelli hanno lo stesso bisogno di trattamenti delicati e privi di sostanze sintetiche, capaci di rigenerare le fibre in profondità. La linea si compone di due prodotti, che possono essere usati tutti i giorni e per tutti i tipi di capelli: il Daily Shampoo dall’azione purificante e fortificante per i capelli, e la Hair Care Mask, il balsamo che nutre in profondità, idrata e rinforza, senza appesantire la chioma. Il regolare utilizzo di entrambi i prodotti rende i capelli morbidi al tatto, setosi, elastici e più resistenti alle aggressioni esterne.

L’ortica e il tarassaco, usati da sempre nella cura dei capelli in virtù della loro elevata concentrazione di minerali e antiossidanti, l’estratto di foglie della Urtica dioica usato per detergere e purificare il cuoio capelluto, stimola la crescita dei capelli con un comprovato effetto fortificante. L’estratto di fiori di Taraxacum officinale invece, rende le lunghezze morbide e lucenti. Entrambi gli ingredienti sono estratti senza solventi, per trarre il massimo dei principi attivi. Nella formula anche l’idrolato di salvia sclarea dalle proprietà detox e il fiore di gelsomino che, oltre a essere un emolliente naturale, regala un piacevolissimo profumo ai capelli.Le formule sono biologiche e 100% naturali, senza ingredienti sintetici, senza oli minerali, senza parabeni, né solfati. Tutto questo perché una chioma sana e lucente possa rivelare la personalità e lo stile di vita di ognuno.

