Siete alla ricerca di un corso di inglese online? Provate My English School!

Pubblicità

Sapete che cosa è diventato praticamente una prassi al giorno d’oggi? Soprattutto dopo il primo lockdown e le successive limitazioni negli spostamenti dovute al perseguire della pandemia, il trovare un po’ più di tempo per la propria istruzione direttamente da casa è sicuramente in testa.

Esatto, se diamo una rapida scorsa alle varie offerte in rete, sarà possibile reperire dei corsi per praticamente ogni materia. Informatica, marketing, matematica, ma soprattutto inglese sono solo alcuni di questi e che risultano tra i più cercati.

Del resto, perché no? Tra lavoro, studio, sport, impegni vari, hobbies e così via, si potrà notare come il tempo a disposizione per studiare altre materie è sempre piuttosto risicato. Non parliamo poi del fatto che questo è destinato a ridursi ancora di più se si vorrà optare per un corso di studi in presenza.

Per migliorare ed imparare l’inglese corso online è dunque una delle soluzioni più pratiche di sempre come dimostrano i risultati ottenuti da My English School (spesso e volentieri abbreviato in MyES). Infatti, stando alle stime di Trustpilot.com che raccoglie recensioni da tutto il mondo, ben il 97% degli studenti si è dimostrata soddisfatta dei corsi offerti. Ma come mai? Ottima domanda, cerchiamo dunque di capirlo assieme!

- Pubblicità -

Prima di tutto, i corsi di My English School si rivolgono a tutta una vasta tipologia di studenti che variano dai ragazzi fino agli adulti ed anche agli over 50. In questa maniera, chiunque desideri imparare l’inglese per sfizio personale, motivi di studio e lavoro può farlo in maniera approfondita ed interessante. E poi, ovviamente, in maniera anche pratica grazie alla possibilità di seguire le lezioni Live con insegnanti madrelingua su computer, smartphone e tablet.

Il carattere pratico di queste lezioni è dunque dovuto alla presenza, nel team didattico, di insegnanti madrelingua che basano il loro operato sulla conversazione in lingua e sulle situazioni della vita reale. Quindi, va bene la grammatica ed i vocaboli, ma non dimentichiamo l’applicazione pratica di tali concetti.

L’applicazione poi si rivelerà anche piuttosto divertente grazie alla presenza, nel metodo English Live!, di materiali extra e gratuiti come guide, esercizi di approfondimento, MyES Magazine e MyES Podcast e MyES TV. Del resto è stato ampiamente dimostrato come imparare divertendosi sia sempre molto utile.

Gli studenti poi potranno scegliere loro stessi i giorni e le ore di frequenza in modo tale da poter seguire le lezioni senza dover rinunciare ai propri impegni. Inoltre, quando termineranno un corso, otterranno una certificazione apposita riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).

Quindi, se anche voi volete rispolverare un po’ di caro vecchio inglese e mettervi alla prova con questi corsi per dare una svolta alle vostre conoscenze, sappiate che potete già prenotare una lezione di prova in omaggio senza impegno!

In alternativa, se vivete a Roma e volete fare un corso in presenza, vi ricordiamo che le sedi di My English School si trovano in Via Oderisi da Gubbio 175 (numero di telefono 06 4201 0191) ed a Piazza di Ponte Lungo 16 (numero di telefono 06 7039 9203).