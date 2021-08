Alviero Martini 1A Classe continua con il progetto 1C 

Pubblicità

Alviero Martini 1A Classe è uno dei marchi leader nel settore degli accessori che si è affermato con uno stile italiano ben definito. L’azienda si è distinta fin dalle sue origini per la creazione di borse e pelletteria di alta gamma e proposte per il viaggio realizzando prodotti iconici dallo stile fortemente caratterizzato.

Il 2021 è di nuovo per Alviero Martini 1A Classe un anno di nuovi progetti sui diversi canali di vendita anche alla luce delle straordinarie trasformazioni dei consumi avvenute in questi mesi e di ampliamento della gamma dei prodotti del marchio a partire dalla collezione 1A Classe Monogram.

1A Classe Monogram, è il progetto nato nel 2019 che evidenzia la voglia del Brand di stupire e reinventarsi. Inserita tra le permanent collections comprende accessori perfetti da alternare alle inconfondibili borse con la stampa Geo.

La collezione evidenzia una nuova rotta di femminilità, sofisticata e inaspettata, con modelli dal design estremamente lineare, arricchito da inserti in morbida pelle e accessori metallici che donano luce e femminilità alle borse e agli accessori.

In questa Linea proseguono le tre nuance di colore: testa di moro classica ed elegante per ogni momento della giornata, crema per un accessorio fresco e femminile e black per una versione più grintosa. I modelli coprono un’ampia gamma, spaziando dalla shopper, alla borsa a mano, dalla mini-tracolla fino allo zainetto, chiudendo con accessori più piccoli per ogni occasione.

Tra gli highlights della nuova collezione 1A Classe Monogram la particolare tracollina che si compone di due pochette ancorate alla tracolla con anelli che consentono di rimuoverle, decidendo come indossarle e con la possibilità di invertire i colori per abbinarle al look. Novità assoluta anche l’elegante pochette con catena e tracolla staccabile da portare come clutch o crossbody, e la borsa a mano dal volume squadrato e moderno con manici a goccia, ideale per i working days.

Grazie ad una chiave stilistica riconoscibile, in occasione del lancio della nuova collezione, Alviero Martini 1A Classe ha deciso di realizzare un progetto dal forte storytelling legato al mondo dello sport, scegliendo come protagonista d’eccezione la schermitrice specializzata nella spada Rossella Fiamingo.

Un volto fortemente voluto dal Brand, una giovane donna talentuosa, dinamica, che non si arrende tra vittorie e sconfitte della vita capace sempre di rimettersi in gara e raggiungere i suoi obiettivi con determinazione, allenamento e preparazione.

