Ceramica Cielo firma le eleganti sale da bagno

Ceramica Cielo si conferma partner d’eccellenza dell’hotellerie e veste le sale da bagno dell’esclusivo Villa Italia: il Luxury Boutique Hotel nel cuore di Cesenatico – progettato da Design Studio RMAD (Architetto Roberto Marconi) – che suggerisce un nuovo concept di accoglienza che combina sapientemente design contemporaneo e stile Liberty. Protagonista di un attento intervento di ristrutturazione, il nuovo boutique hotel di lusso è un gioiello architettonico che sorge a pochi passi dal mare in cui il design essenziale e l’estetica minimalista degli interni convivono in perfetta armonia con l’antica architettura in stile Liberty della struttura. All’interno delle stanze da bagno di Villa Italia – che coniuga comfort e design Made in Italy – si inseriscono armoniosamente le collezioni di Ceramica Cielo, che contribuiscono a conferire un’atmosfera confortevole e sofisticata agli ambienti. In questa cornice d’eccellenza, le bacinelle Eco di Luca Cimarra, la linea Enjoy di Karim Rashid e i lavabi Shui e Shui Comfort creano inedite suggestioni dal mood cosmopolita e donano carattere e personalità agli interni, in un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità. Eco di Luca Cimarra è un lavabo ellittico dalla forma geometrica pura, avvolgente e generosa in grado di integrarsi armonicamente con ogni tipo di ambiente bagno, lasciando spazio a un’ampia gamma di possibilità di progettazione. Enjoy, design Karim Rashid, con la sua anima dinamica, si caratterizza invece per il design lineare e fluido, esaltato dalla plasticità della ceramica. Eccellente sintesi tra design e versatilità, i lavabi Shui e Shui Comfort si distinguono per la purezza formale e la praticità.

Anticipatore di tendenza nel mondo dell’abitare, Ceramica Cielo si distingue per l’eccezionale capacità di lavorare una materia nobile come la ceramica, esplorandone le potenzialità e realizzando soluzioni che suggeriscono una nuova interpretazione di sala da bagno, intesa come luogo dedicato al relax e al benessere.

La presenza del brand all’interno di questa referenza conferma il ruolo dell’Azienda quale interprete esclusivo per le architetture e i progetti d’interni più prestigiosi e innovativi, attraverso collezioni di design curate nei minimi dettagli e realizzate con la migliore ceramica handmade in Italy, capaci di soddisfare ogni richiesta di originalità e customizzazione.

www.ceramicacielo.it