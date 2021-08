Roma Uomo Green Swing, la nuova fragranza di Laura Biagiotti

Pubblicità

Il classico Roma Uomo, lo storico profumo di Laura Biagiotti che dal 1992 è il sigillo olfattivo dello stile Biagiotti “for men”, si unisce al mondo del golf e crea Roma Uomo Green Swing. La Maison ha un’autentica passione per il golf tanto da aver creato il Marco Simone Golf & Country Club, impianto sportivo all’avanguardia che sarà la sede ufficiale nel 2023 della 44esima edizione della Ryder Cup.

Be Green è inoltre una delle cifre distintive del Brand, che opera con tessuti naturali e da sempre investe nel verde. Una visione ottimista e gentile della vita e del mondo delle fragranze che è, e rimane, una quotidiana espressione di bellezza.

“Del resto” – sottolinea Lavinia Biagiotti – “vivo e lavoro nella campagna romana tra il verde sconfinato del Golf Marco Simone, in un luogo storico e ‘coltivato’, privato e internazionale, tra cultura e natura, un binomio che, in fondo, è ovunque la firma del Made in Italy”.

Da qui l’idea di Green Swing, un profumo dal cuore verde (geranio, foglie di violetta, fava tonka) che oscilla (to swing) tra la freschezza agrumata del bergamotto, l’aroma speziato del cardamomo e l’aspra dolcezza della mela cotogna. Daphné Bugey, giovane e talentuoso “naso” di Firmenich, chiude la partitura olfattiva con le note legnose di cedro, vetiver e legno di cashmere, una nota legnosa vibrante e secca che evidenzia anche morbide sfaccettature muschiate, fino a diventare lo scheletro stesso della formula. Pensato per uomini raffinati ed eleganti per definizione, con la passione del golf e dello sport in generale, il nuovo profumo maschile di Laura Biagiotti è contenuto nel classico flacone che riecheggia nella forma i fregi del Pantheon.

Cambiano radicalmente i colori: verde-erba (grass green) per la bottiglia in vetro soffiato, fiammato e infine verniciato ad acqua. Il tappo è invece bianco ottico come una pallina da golf, in polipropilene opaco con finiture matte. Le stesse tinte (grass green e bianco ottico) con scritte in argento sono sull’astuccio dall’effetto materico.

