UNIQLO collabora con Flock Together con la collezione Airism

UNIQLO, il rivenditore globale di abbigliamento giapponese, annuncia oggi una partnership con Flock Together, un collettivo di birdwatching per persone di colore. La collaborazione celebra l’innovazione di Airism, il tessuto che consente a chi lo indossa di trovare la propria leggerezza e la libertà di muoversi senza impedimenti in una nuova campagna “Take Flight”.

“Uno dei nostri pilastri in Flock Together è sfidare i preconcetti sulle persone di colore all’aperto e uno dei modi in cui possiamo combatterlo è attraverso la visibilità. Quindi, quando abbiamo avuto l’opportunità di lavorare con UNIQLO, un marchio globale con una portata incredibile che si è sempre occupato di abbigliamento accessibile a tutti, ha avuto un senso. Siamo molto entusiasti di condividere “Take Flight” come primo step della partnership, tutti possiamo fare tutto in questo momento con un supporto per la salute mentale e con questo progetto speriamo di ricordare alle persone i semplici passi che possiamo intraprendere per proteggere la nostra salute mentale nei momenti difficili”, ha affermato Ollie Olanipekun, CEO di Flock Together.

Progettato con una serie di caratteristiche innovative e confortevoli per farti sentire fresco, Airism è realizzato con fibre speciali che allontanano l’umidità dalla pelle per rilasciare il calore. Creato pensando al comfort e alla funzionalità, il tessuto morbido al tatto è liscio sulla pelle, mentre il versatile materiale elasticizzato crea una silhouette aderente senza costringere.

www.uniqlo.com