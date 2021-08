Rue des Mille e il designer Alessandro Enriquez presentano MARINE LOVE

Pubblicità

Dall’amicizia fra Rue des Mille e il fashion designer Alessandro Enriquez nasce la capsule dell’estate 2021: MARINE LOVE. Un inno alle fantastiche estati italiane, quelle delle spiagge affollate e degli ombrelloni a righe, delle terrazze a sfioro sull’acqua e delle rotonde sul mare. Quelle spensierate della nostra infanzia, fatte di vacanze interminabili e amori al sapore di sale, di colori accesi e notti magiche, di musica appassionata e tavolate felici.

MARINE LOVE è un tuffo in una Italia piena di vita, raccontata in prima persona da Alessandro Enriquez, che immerso nella bellezza raffinata e senza tempo del Relais Villa Vittoria sul lago di Como, si circonda da personaggi che sembrano appena usciti da una commedia all’italiana, tra amici, ballerini e icone pop come Viola Valentino tutti attorno ad una mise en place quasi daliniana, intonando ritornelli di canzoni italiane intramontabili come Comprami e Romantici di Viola.

In ogni dettaglio di MARINE LOVE, dal design del gioiello ai colori smaltati, dalle grafiche del pack ai gadget e agli altri materiali di comunicazione, si ritrova tutto il calore del Mediterraneo accompagnato dalla freschezza pop dello stile di Alessandro Enriquez, fatto di colori vitaminici e stampe, di mescolanze insolite, di messaggi portafortuna e disegni giocosi, in cui l’italianità riveste un ruolo centrale.

La summer capsule di Rue des Mille conta 33 gioielli fra mono orecchini, ear cuff, girocolli, collane, anelli e cavigliere, realizzati in oro giallo e smalto, nei colori dell’estate: blu, giallo, rosa, turchese, corallo. Protagonisti assoluti della collezione i 4 soggetti marini, ironici e goderecci, come l’aragosta rubacuori (LoveSter), il granchio acchiappa sogni (MiSter), la chela dell’amicizia (SeaSter), l’amuleto delle vacanze (HolySter).

