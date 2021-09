La forma essenziale di Rastelli

Pubblicità

Espressione di minimalismo assoluto, questa composizione di R1 incontra una delle più recenti tendenze in cucina: il progressivo ‘abbandono’ dei pensili a favore di armadiature e mensole a giorno, utili a conferire un aspetto più leggero e arioso a tutto l’ambiente. Discreta e al tempo stesso piena di carisma, la cucina si trasforma in manifesto di puro design, celando la

gran parte delle sue funzioni operative. La configurazione prevede un’unità a parete composta da ampie basi con ante e cassetti in LPL Quercia Moka, e due soli pensili necessari per riporre le stoviglie appena lavate e incassare la cappa sopra i fuochi. Un lungo e sottile elemento in acciaio si presta come base per ganci, così da riporre accessori sempre utili a portata di mano con un tocco decorativo.

Una grande armadiatura con ante in laccato bianco completa infine la composizione, concedendo spazio per la dispensa e per l’alloggiamento degli elettrodomestici. Così, R1 sorprende ancora una volta per la sua flessibilità progettuale. Non solo le numerose finiture, i diversi moduli o l’ampia gamma di materiali, ma anche la stessa idea di ‘sistema’ messa a punto per questo modello da Ulisse Narcisi, consentono di creare cucine ogni volta uniche, pronte a incontrare esigenze e tendenze sempre diverse.

- Pubblicità -

rastellidesign.it