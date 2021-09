La delicatezza dell’oro per un corpo sublime con Maria Galland

Pubblicità

Trattare la pelle e farla risplendere con un delicato bagliore dorato è essenziale per tutte le donne e grazie al nuovo un olio secco scintillante e la polvere dorata il sogno diventa realtà. Questo il presupposto di Maria Galland Paris per la nuova collezione in limited edition.

Maria Galland Paris 414 OR Huile Sublime Scintillante 90ml

Si tratta di un prezioso olio secco per corpo e capelli che combina qualità curative con la delicatezza dell’oro. Privo di silicone, nutre e rigenera, rendendo la pelle morbida e confortevole. Addolcisce ed illumina la pelle lasciando una delicata finitura satinata per un bagliore dorato e femminile. Sublima l’abbronzatura naturale della pelle grazie all’effetto shimmer. Utilizzo: Agitare prima dell’uso e lavare le mani dopo l’applicazione.

PRINCIPI ATTIVI E BENEFICI

SQUALANO – Rigenerante, aiuta la pelle a trattenere l’umidità, rende la pelle eccezionalmente morbida e attira i principi attivi negli strati più profondi della pelle.

OLIO DI JOJOBA – Levigante, rafforza la barriera cutanea, effetto calmante (pelle secca e sensibile)

OLIO DI SEMI DI FRUTTO DELLA PASSIONE – Olio molto prezioso per pelli da secche a mature, ha un alto contenuto di acidi grassi insaturi e vitamina E, ha capacità antiossidanti ed è rigenerante.

VITAMINA E – Protegge dai danni alla pelle dovuti ai raggi UV, ottimizza l’idratazione della pelle, migliora il rilievo, l’elasticità e la levigatezza della pelle ed è antiossidante.

VITAMINA C – Anti ossidante e anti-invecchiamento.

PARTICELLE SCINTILLANTI E PIGMENTI BRONZANTI – Armonizza il tono della pelle per un delicato effetto bronzante e scintillante.

Maria Galland Paris 490 Divine Poudre D’Or 9gr

Si tratta di una polvere curativa per corpo e viso con sottili particelle dorate per sublimare la pelle. Illumina la pelle con un sottile effetto illuminante dorato, esalta l’abbronzatura naturale e i principi attivi utilizzati sono idratanti e antiossidanti.

Utilizzo: Applicare su corpo e viso con il piumino da cipria incluso.

PRINCIPI ATTIVI E BENEFICI

PROTEINE DELLA SETA – Proprietà idratanti e nutrienti, assicura morbidezza ed elasticità e previene la secchezza e le irritazioni

la secchezza e le irritazioni OLIO DI SEMI DI LAMPONE – Previene il danno ossidativo della pelle, ha un effetto anti-inquinamento e anti-invecchiamento, idrata e nutre la pelle.

e anti-invecchiamento, idrata e nutre la pelle. VITAMINA E – Protegge dai danni alla pelle dovuti ai raggi UV, ottimizza l’idratazione della pelle, migliora il rilievo, l’elasticità e la levigatezza della pelle ed è antiossidante.

migliora il rilievo, l’elasticità e la levigatezza della pelle ed è antiossidante. POLVERE DI MADREPERLA POLINESIANA – Un estratto naturale al 100% di proteine idrolizzate e solubili ottenuto dalla perla nera di Tahiti da una coltura di perle eco-responsabile. Aiuta a rigenerare e rinforzare l’epidermide, aumenta la morbidezza della pelle e dona un tono alla pelle impeccabile ed uniforme.

Entrambi i prodotti regalano un’esperienza olfattiva femminile e speziata.

Nota di testa: mix di agrumi freschi (arancia, mandarino, neroli) e un tocco di cannella. Nota di cuore: floreale lucido, addolcito da miele e note di pan di zenzero. Nota di fondo: calda associazione di legni preziosi, sentori dolci di vaniglia e mou, avvolti da un velo muschiato

