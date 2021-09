Le novità Morelato puntano all’essenza

Pubblicità

Morelato ha una lunga storia di maestri artigiani che negli anni hanno creato collezioni senza tempo, tuttora apprezzate in tutto il mondo. Da questa premessa è nata l’idea di progettare un nuovo catalogo per raccontare l’essenza dell’azienda: un’ebanisteria contemporanea oggi rappresentata dalla terza generazione della famiglia. Una realtà specializzata nella lavorazione del legno pregiato che sa unire tradizione, design e tecnologia in un prodotto 100% made in Italy di alta qualità.

Tra le novità che verranno svelate al pubblico da settembre 2021 in occasione della tanto attesa settimana del design ci sono i tavolini Layer e Cino, il tavolo Colonial, la scrivania Isabel ed un completo restyling della libreria Novecento. Il tavolino Layer, disegnato da Libero Rutilo, si compone di tre piani posti su differenti altezze, mixati tra loro in diverse finiture personalizzabili a piacere. Il legno di Frassino, con le sue venature e la sua naturalità, è il protagonista di questo modello adatto a zone living contemporanee.

La serie di tavolini Cino, disegnati da Libero Rutilo, hanno un basamento in marmo tornito, di diverse essenze come Bianco di Carrara, Verde Guatemala, Rosso Levanto, Giallo Reale, ecc. Mentre il piano è in frassino massello tornito, che può essere colorato in varie tonalità.

Il tavolo Colonial, disegnato da Libero Rutilo, ha un piano ovale realizzato in legno di Frassino o Rovere. La particolarità del modello è la base con due elementi a forma cilindrica allungata che sono rivestiti in Paglia di Vienna: un materiale di grande tendenza che Morelato utilizza da tempo nelle sue collezioni.

La scrivania Isabel disegnata da Libero Rutilo, è la soluzione in stile Morelato destinata al mondo dell’home office ma non solo. È un modello che si presta anche per un ambiente lavorativo prestigioso. La struttura arrotondata è realizzata in legno di Frassino così come il piano che presenta ai lati due inserti in vetro. Mentre il piano di scrittura e le cassettiere sospese sono rivestite in cuoio, con cuciture a vista.

