Collezione Maquillage A-I 2021 Ton Sur Ton by Chanel

Le creazioni di questa nuova collezione Maquillage A-I 2021 di CHANEL ispirata al tono su tono trovano la sinergia perfetta per raccontare le armonie di colore. La collezione si declina intorno a quattro tinte create per essere indossate: un grigio caldo, un ventaglio di kaki, un terracotta ispirato ai toni naturali e un rosso brunito. Ogni armonia di colore è unica e senza tempo e tutte condividono lo stesso obiettivo: valorizzare lo sguardo. La COLLEZIONE AUTUNNO-INVERNO 2021 illumina gli occhi di un riverbero metallizzato e crea un contrasto sofisticato sul viso, che si veste di un effetto opaco.

Ognuna delle quattro combinazioni di colore è declinata in tre prodotti. Lo sguardo si veste della combinazione STYLO OMBRE ET CONTOUR e OMBRE PREMIÈRE LAQUE. Per un colore e un’intensità ancora maggiori, le unghie si abbinano al risultato make up dello sguardo con LE VERNIS.

Le creazioni complementari perfezionano le armonie di colore e sono sviluppate specificamente dallo Studio di Creazione Maquillage di CHANEL per adattarsi a ogni incarnato. Due nuove nuance di ROUGE ALLURE VELVET rappresentano alla perfezione la nuova collezione: Low Key, un rosa pesca, e Mode, un rosso mattone deciso. Come tocco finale, JOUES CONTRASTE nella nuance

Ombre dà struttura al viso e lo illumina di una radiosità naturale.

Grazie alla tecnica CONTOUR AND LIGHT, sviluppata in esclusiva dallo Studio di Creazione Maquillage di CHANEL, è semplice esprimere la propria personalità con le armonie di colore tono su tono.

Per esaltare lo sguardo in due step: per prima cosa, applicare STYLO OMBRE ET CONTOUR lungo la piega palpebrale e la rima delle ciglia superiori e inferiori, per definire lo sguardo. Poi, applicare la nuance corrispondente di OMBRE PREMIÈRE LAQUE sulla palpebra superiore, per dare un tocco di luminosità al look. Con la tecnica CONTOUR AND LIGHT, ogni donna può indossare un look make up semplice in due semplici gesti.

