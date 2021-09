L’autunno si celebra in bianco e nero con Maimai

Pubblicità

In caso si ricevesse un invito a un ballo per il prossimo autunno, il consiglio è quello di lasciare a casa i tacchi e di infilarsi un paio di sneakers “Elena” rigorosamente bianche e nere di Maimai. L’azienda salentina che le ha create ci ha messo dentro tutto l’amore per l’artigianato made in Italy, tutta la luce del bianco più abbagliante, tutta la magia del nero più luminoso, tutta la forza di materiali resistenti e leggeri al tempo stesso e tutta la sapienza di costruzioni a regola d’arte, curate in ogni infinitesimale dettaglio.

La suola oversize in Eva extralight accompagnerà al meglio le danze più scatenate. I bagliori siderali della variante White Grey (con inserti metal) e quelli sprigionati dalla versione Black Shiny (lucida più di un gloss, con maxi suola candida in netto contrasto), faranno brillare chi le indossa sotto la luna, sbucando da elegantissimi abiti di chiffon (ma le “Elena” si possono indossare anche il giorno dopo, sotto un paio di jeans, pantaloni classici, tubini slim…).

www.maimai.it