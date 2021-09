Vinopure by Caudalie, una soluzione naturale per pelli a tendenza acneica

Pubblicità

Tra tutti i problemi della pelle, negli ultimi mesi l’acne è diventata la preoccupazione numero uno. È quasi inevitabile durante l’adolescenza, ma è dovuta anche alle nostre abitudini, come l’uso di mascherine, disturbi ormonali o una cattiva alimentazione. È al primo posto tra i complessi fisici, sia tra le donne sia tra gli uomini. Ma l’acne non è una condizione irreparabile. Per offrire un rimedio naturale, Caudalie presenta la gamma Vinopure, rivisitata per garantire ancora più efficacia. I prodotti della linea, formulati con ingredienti di origine naturale, migliorano visibilmente la qualità della pelle a tendenza acneica, senza aggredirla.

Al primo posto la novità: Vinopure Sérum Salicylique Anti-imperfections

Agisce sui pori dilatati e sui punti neri e affina la grana della pelle senza seccarla. Il nuovo must‑have per prevenire e curare le imperfezioni. Il consiglio di bellezza di Caudalie: Applicare localmente, direttamente sull’imperfezione, anche sulla schiena.

Il miglior cocktail di ingredienti anti-acne

- Pubblicità -

ACIDO SALICILICO NATURALE

Esfoliante, l’acido salicilico di Vinopure, estratto dalle foglie di Wintergreen, è naturale al 100%. Libera i pori e affina la grana della pelle.

NIACINAMIDE

Restringe i pori, grazie anche alla Vitamina B3, aiuta a ridurre i pori dilatati.

POLIFENOLI

Anti-ossidanti, i Polifenoli, ingrediente esclusivo di Caudalie, agiscono come il miglior scudo antiossidante. La loro funzione è limitare l’ossidazione del sebo responsabile della comparsa dei punti neri.

6 OLI ESSENZIALI BIO

Antibatterici, lavanda, citronella, menta piperita, rosmarino, melissa e geranio.

I prodotti sono formulati senza profumi sintetici, senza PEGS e non fotosensibilizzanti. Prodotto dermatologicamente testato.

Una routine Caudalie quotidiana ed efficace per combattere le imperfezioni è rappresentata dai prodotti della linea Vinopure, da applicare mattina e sera. Sono questi gli ultimi must-have per la pelle a tendenza acneica.

Detergere: Gelée Nettoyante

Il primo step fondamentale nella routine di bellezza anti-imperfezioni. Deterge e purifica delicatamente la pelle senza seccarla.

Massaggiare sulla pelle umida fino a ottenere una leggera schiuma, evitando il contorno occhi.

Tonificare: Lotion Purifiante

Purifica e restringe i pori. Rimuove delicatamente le impurità, lasciando la pelle fresca e tonica. Applicare con un dischetto di

cotone sulla pelle detersa, evitando il contorno occhi. Non risciacquare.

Trattare: Sérum Salicylique Anti-imperfection

Riduce le imperfezioni e affina la grana della pelle. Migliora visibilmente la qualità della pelle a tendenza acneica. Applicare sulla pelle detersa, evitando il contorno occhi. Lasciare assorbire prima di applicare la crema.

Opacizzare: Fluide Matifiant Hydratant

Un fluido rinfrescante in grado di controllare l’eccesso di sebo e garantire un’idratazione immediata e duratura. Aiuta a ridurre le imperfezioni e a opacizzare la pelle. Applicare sulla pelle pulita e asciutta, da solo o dopo il Siero.

www.caudalie.com