ST. VETIVER, la novità di DS & DURGA

Pubblicità

D.S. & Durga presenta un’elegante interpretazione del vetiver immerso tra piante e oggetti caraibici: ST. VETYVER. Un profumo che rende omaggio alle celebri acque di colonia dei marinai e degli amanti del mare. Il puro distillato di vetiver di Haiti invecchiato si sposa delicatamente con le dolci note del bambù e quelle più speziate del rum. Fresche note di erba e limoni tropicali completano questo profumo sinfonico ed elegante.

D.S. & Durga mira a creare fragranze che vivano a livello della grande musica, pittura e letteratura. Un profumo è un mondo in cui puoi ritornare ancora e ancora – un varco per luoghi lontani – fisici e immaginari. Il profumo è un viaggio in poltrona. I prodotti sono progettati con una geometria ideata per stare in equilibrio. Sono progettati con forma, funzione e materiali ecosostenibili.

dsanddurga.com