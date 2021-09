Soluzioni FerreroLegno, la trasversalità a 360°

Pubblicità

L’abitare è un ecosistema che si modifica costantemente seguendo il mutare degli stili di vita che rispondono a nuovi bisogni e desideri di un pubblico sempre più evoluto. Questo ha determinato un profondo cambiamento nel ruolo della porta: da elemento prettamente funzionale a vero e proprio complemento di arredo che segue gusti e trend dell’interior design. FerreroLegno, preminente realtà italiana nel settore della produzione di sistemi e soluzioni di apertura per interni, da sempre concepisce la porta come una soluzione progettuale integrata tra superfici e finiture dell’ambiente casa. Il sistema porta diventa così un elemento trasversale, un connettore di spazi che evolve a seconda delle esigenze di lifestyle.

Un’interessante e rilevante novità è la possibilità di abbinare tutte le maniglie delle porte a quella della finestra: si crea così un dialogo all’insegna del design tra questi due elementi grazie alla perfetta corrispondenza formale e stilistica. Un dettaglio che può concretamente fare la differenza in quanto capace di condizionare l’aspetto di spazi domestici o contract. La gamma maniglie di FerreroLegno comprende un’ampia e accurata selezione di modelli, disponibili in varie finiture e coordinabili con numerose collezioni del marchio, tra cui le nuove maniglie Pure, Wind, Wave, Lui, Atlanta, Baar e Pepe. Soluzioni che permettono al progettista o al cliente finale di trovare abbinamenti coordinati non solo allo stile della porta ma anche all’interior design in cui è inserita. Un altro elemento di trasversalità è la coordinabilità tra veletta, maniglia e guida pavimento per la collezione Scenario – sistemi scorrevoli modulari – e tra maniglia, cerniera e serratura per tutte le altre collezioni. Infine è possibile per le collezioni Scenario e per la collezione Zero con telaio Concept coordinare la finitura della maniglia con il profilo per dare un carattere distintivo all’elemento porta.

La palette colori disponibile per dar vita a questi look coordinati si compone di tre tonalità dal sofisticato effetto contemporaneo: Bianco Optical, Nero e Cromo Satinato.

Un nuovo valore aggiunto, dunque, per la personalizzazione di ogni progetto di interior contemporaneo a testimonianza da un lato dell’attenzione che da sempre FerreroLegno riserva a clienti finali, architetti, designer d’interni e professionisti del settore; dall’altro della volontà dell’Azienda di fornire una risposta a ogni esigenza progettuale attraverso una gamma integrata – che garantisce l’abbinabilità tra collezioni e materiali diversi – e un’ampiezza di combinazioni e possibilità realizzative.

www.ferrerolegno.com