Poudre Cambon by Chanel

Pubblicità

Situato nel primo arrondissement di Parigi, il 31 di rue Cambon è l’indirizzo emblematico della Maison CHANEL. È il luogo in cui si trovano gli appartamenti privati di Mademoiselle e la sua prima boutique, aperta nel 1910. Proprio dalla sua facciata in pietra calcarea, lo Studio di Creazione Maquillage di CHANEL ha tratto ispirazione per una nuova creazione esclusiva: la POUDRE CAMBON. Si tratta di una cipria in polvere trasparente, da applicare sia su pelle non truccata che dopo un prodotto per il colorito. Dotata di un applicatore integrato, uniforma e opacizza il viso. I pigmenti riflettori della luce e correttori del colore offrono un risultato luminoso. Il suo packaging, impreziosito dal monogramma CHANEL, rivela la leggendaria insegna della boutique parigina di Gabrielle Chanel, in rilievo nella polvere opacizzante. Una creazione esclusiva in edizione limitata, disponibile esclusivamente nelle Fragrance & Beauty Boutique e negli Espace Beauté CHANEL e su Chanel.com.