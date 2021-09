Aurora porta la scrittura nel Paradiso dantesco

Pubblicità

Aurora conclude il percorso ispirato all’allegorico viaggio della Divina Commedia, iniziato nell’Inferno dantesco per giungere, attraverso il Purgatorio, fino all’ultima tappa del Paradiso.

L’approdo nel Paradiso di Dante coincide nell’anno in cui ricorre il 700esimo anniversario della scomparsa del poeta per celebrare, con una preziosa penna stilografica in edizione limitata, uno dei padri fondatori della lingua italiana.

Tra le sfere celesti del Paradiso, in un luogo incantato dove regna l’armonia e l’eterna beatitudine, nasce l’ispirazione che, insieme alla creatività, alla sapienza e all’artigianalità della Manifattura Torinese, ha dato origine alla penna stilografica Dante Paradiso. In un’edizione limitata e numerata di 1.265 pezzi, riferimento all’anno di nascita del Sommo Poeta, la stilografica Dante Paradiso riflette in ogni dettaglio la ricercatezza del poema ed esprime il fascino della letteratura, dell’arte e della bella scrittura. Il corpo della penna si caratterizza per la laccatura bianca, elegante tonalità che simbolicamente rimanda alla purezza ed alla luminosità del Paradiso. Il cappuccio placcato oro rosa è sormontato da un’incisione sulla testina con la raffigurazione del volto del poeta. Le foglie d’alloro della corona che cinge il capo ritornano nei dettagli delle decorazioni che avvolgono ed impreziosiscono l’anello sul corpo della penna, sul quale è posto anche il tricolore che ne indica l’autentica ed inconfondibile origine italiana.

Il numero di serie è inciso sull’anello superiore del cappuccio, su quello inferiore compare il marchio Aurora.

- Pubblicità -

Al culmine della speciale impugnatura metallica dorata rosa, il prezioso pennino d’oro massiccio 18 carati dorato rosa, prodotto interamente nella Manifattura, rende unica questa creazione. La penna stilografica Dante Paradiso è custodita all’interno di un elegante cofanetto nero in legno. Una guaina con raffigurazione dedicata al Paradiso della Divina Commedia avvolge l’inedita confezione.

www.aurorapen.it