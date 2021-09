Le testate dei letti NOCTIS “vestono” la camera da letto

Pubblicità

Noctis – affermata realtà con 30 anni di storia, passione e ricerca nel settore dei letti imbottiti 100% made in Italy – ha fatto della continua ricerca della qualità la propria missione, rinnovando costantemente le proprie proposte per interpretare sempre al meglio gli stili di vita e i trend più contemporanei. Nella zona notte anche la testata del letto riveste un ruolo importante al fine di personalizzare ed elevare lo stile del proprio ambiente. Numerose sono le varianti proposte da Noctis che spaziano da raffinate lavorazioni capitonné, a texture materiche del legno, fino a originali composizioni con cuscini rimovibili.

Carattere scultoreo per l’imponente testata del letto Star, caratterizzata dall’accurata lavorazione capitonné, interamente realizzata a mano da esperti maestri artigiani, come per le testate dei letti Frank e Lyle Capitonné.

Per chi desidera maggior comfort, due morbidi cuscini rettangolari, rimovibili e sfoderabili, sono invece l’elemento caratteristico di Hug 01 Pillows, in grado di valorizzare la testata in legno, disponibile in differenti tonalità e finiture. Realizzati in schiumati super soft, sono proposti in abbinamento al rivestimento del giroletto.

Decisamente originale la testata del letto Birdland, formata da sei morbidi cuscini rimovibili, disponibili in tinta unita oppure in sette versioni speciali “Inspiration”; in queste, il giroletto, la struttura della testata e il retro di ogni cuscino sono proposti di serie in tessuto monocolore, mentre il frontale dei cuscini è realizzato in diversi abbinamenti cromatici. Giocando quindi con il verso e la posizione di ogni cuscino, si potrà ottenere un letto unico, esclusivo e divertente, che rispecchi la personalità e l’immaginazione di ognuno. La produzione Noctis si riconosce per l’originalità delle collezioni, la cura nei dettagli e le competenze tecniche nella realizzazione di modelli di alta qualità, in grado di trasformare la zona notte in un ambiente unico e personale. Inoltre, la ricerca stilistica viene sempre affiancata dall’attenzione all’innovazione e alla funzionalità con l’obiettivo di proporre ai propri clienti soluzioni che migliorano la struttura dei letti, non solo dal punto di vista estetico, ma anche in relazione alle performance e alla facilità d’uso.

