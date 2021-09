Una rinnovata luminosità con il nuovo siero anti-età di Sisley-Paris

Pubblicità

Sisley propone un nuovo siero anti-età che offre un’azione completa per ripristinare la luminosità e l’uniformità della pelle riducendo la comparsa di macchie e zone d’ombra che opacizzano l’incarnato. Si chiama Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Sérum Éclat Anti-Taches. Impalpabile eppure visibile, la luminosità si traduce in un incarnato radioso, uniforme e privo di macchie che evoca la caratteristica freschezza della pelle giovane.

Questo siero agisce su tre parametri chiave: contrasta l’insorgere di macchie fin dalla loro comparsa; migliora il tono della pelle; migliora la qualità epidermica. Nel 2021, la Ricerca Sisley ha individuato un nuovo importante principio attivo: l’estratto di Lansium. Frutto delle ultime scoperte sull’epigenetica, esso è in grado di intervenire a monte della catena di produzione di melanina, e contribuisce alla riduzione della sintesi della stessa all’origine delle macchie. È associato all’Esilresorcinolo, una molecola anti-macchie di riferimento, che regola la sintesi di melanina per un incarnato più uniforme.

La Ricerca Sisley ha studiato anche i meccanismi di ossigenazione della pelle, per comprendere meglio il fenomeno che ne regola la luminosità. L’emoglobina, fornendo ossigeno alle cellule, assicura il loro corretto funzionamento. È la sua distribuzione ideale a promuovere un incarnato uniforme con una sfumatura prevalentemente rosata. Ma con l’età, l’inquinamento e le aggressioni esterne, l’uniformità della carnagione viene alterata: possono comparire arrossamenti localizzati oppure l’incarnato può diventare grigio e spento. Nella formula è stato integrato un complesso di minerali (Zinco, Rame e Magnesio) per favorire una migliore respirazione cellulare e contribuire a incrementare l’ossigenazione epidermica. L’estratto di Ginkgo biloba, inoltre, rafforza la resistenza dei vasi sanguigni, e l’estratto di Rosa Canina, ricco di tannini e con proprietà antiglicazione, agiscono per ridurre il grigiore dell’incarnato e attenuare i toni olivastri.

Stimolare l’azione di produzione di collagene in profondità, inoltre, aiuta il collagene stesso ad agire come uno «specchio» interno che riflette la luce assorbita dalla pelle verso l’esterno. Con l’età, la matrice extracellulare si impoverisce di collagene, riducendo la densità del derma. Quindi, la luce viene dispersa invece di essere riflessa. L’estratto peptidico di Soia stimola la sintesi del collagene* e potenzia la struttura epidermica in profondità per renderla più densa. In più, rafforza il supporto del derma: la pelle, visibilmente meno segnata in superficie, riflette meglio la luce.

La formula di Sérum Éclat Anti-Taches contiene l’estratto di semi di Avena che assicura un effetto tensore favorendo una migliore riflessione della luce sulla superficie. Questa azione è completata da potenti principi attivi idratanti che attraggono e trattengono l’acqua nello strato corneo per un’idratazione immediata e a lungo termine.

Come per gli altri trattamenti della linea Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge, un’azione integrale sul ciclo vitale della cellula completa il nuovo Sérum Éclat Anti-Taches. Fresca e leggera, la sua texture scivola e si fonde sulla pelle. Contiene un olio con un alto indice di rifrazione, che aumenta la quantità di luce riflessa fin dall’applicazione. Il siero si applica su viso e collo, dopo aver preparato la pelle con Sisleÿa Lotion de Soin Essentielle.

Tre sieri della linea Sisleÿa

Una triplice expertise per nascondere i segni del tempo e restituire alla pelle un aspetto più giovane. Da diversi anni, Sisley contrasta le 3 principali manifestazioni dell’età sulla pelle, ovvero perdita di compattezza, rughe e mancanza di luminosità, e oggi propone una routine completa grazie ai 3 sieri Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge, da applicare nel seguente ordine:

Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Sérum Concentré Anti-Rides – Leviga le rughe

Riduce l’effetto degli anni sulle rughe e ravviva i meccanismi fondamentali di giovinezza della pelle risvegliando la produzione di collagene alla fonte e rigenerando la matrice extracellulare per contrastare i segni del tempo.

Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Sérum Concentré Fermeté – Sfida la gravità

Offre un’efficienza rassodante senza precedenti agendo in maniera mirata su due linee di azione fisiologica: il risveglio della produzione di elastina alla sua origine e un’azione completa sulle forze tensive della pelle.

Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Sérum Éclat Anti-Taches – Novità – Doma la luce

Agisce in maniera globale in superficie e in profondità per rivelare la luminosità dell’incarnato. Riduce le macchie, agendo in modo mirato sulla sovrapproduzione di melanina. Rafforza lo “specchio interno della pelle” per restituire meglio la luce, favorire l’uniformità dell’incarnato e la riduzione delle discromie.

