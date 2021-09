Il nuovo Excalibur Spider Pirelli di Roger Dubuis

Pubblicità

Dall’incontro fra ingegneri visionari e straordinari orologiai prendono vita segnatempo iconici. Asfalto rovente, pulsazioni accelerate e pneumatici pronti a partire: c’è tutto questo e molto altro ancora nel nuovo Excalibur Spider Pirelli, il primo segnatempo firmato Roger Dubuis completamente versatile, fortemente adrenalinico e realizzato con gomma proveniente da pneumatici vincitori di gare automobilistiche. L’Excalibur Spider Pirelli è la più recente innovazione Roger Dubuis nata dall’esclusiva collaborazione della Manifattura con Pirelli. Questa creazione dimostra cosa accade quando le migliori menti di settori industriali diversi si incontrano per condividere know-how impareggiabile, ricerca all’avanguardia e sfrenata creatività. Mossi dal desiderio di dar vita a capolavori adrenalinici per una tribù impavida, l’innovatore seriale Roger Dubuis e il pioniere delle prestazioni automobilistiche Pirelli presentano la più nuova fra le declinazioni della collezione Excalibur Spider, che riunisce calibri iconici impreziositi da cinturini intercambiabili con inserti in caucciù provenienti da pneumatici Pirelli vincitori di gare automobilistiche.

Il nuovo Excalibur Spider Pirelli è completamente intercambiabile – dal cinturino alla corona alla lunetta – semplicemente con un click. Questo orologio è una prima mondiale Roger Dubuis che, oltre ad essere estremamente personalizzabile, offre anche un’innovativa tecnologia di chiusura e sgancio. Il Sistema di Sgancio Rapido del cinturino e della corona, creato con una particolare attenzione alla sensazione e al suono, rassicuranti ed elettrizzanti, prodotti dal suo meccanismo, ora è stato ulteriormente perfezionato per la lunetta che, allineata in una precisa posizione, si fissa con un semplice gesto.

Il suo calibro, dominato dall’inimitabile stella Roger Dubuis, è il primo movimento automatico scheletrato della Manifattura. Esso presenta inoltre un microrotore, ridotto all’essenziale, posizionato a ore 11, il cui movimento è tutt’uno con quello del polso. Il perfetto equilibrio di peso per la carica del calibro RD820SQ è ottenuto anche grazie all’uso di materiali innovativi come il Titanio DLC, più leggero e più pregiato dell’acciaio inossidabile. L’Excalibur Automatico Scheletrato, noto sia per la sua estetica avanguardistica che per la sua fabbricazione tradizionale, è un’icona della Maison e un punto di riferimento per l’Alta Orologeria.

Delle centinaia di ore necessarie per la creazione di questo orologio da 45 mm, circa un terzo è dedicato specificamente al prestigioso Poinçon de Genève. Dotato di una riserva di carica di 60 ore, questo straordinario capolavoro di ingegneria meccanica è un ulteriore esempio dell’audacia orologiera di Roger Dubuis.

Se la sostituzione del cinturino di questo segnatempo è così semplice, veloce e lineare, è grazie al lavoro di squadra che c’è alle spalle e che ricorda quello del cambio pneumatici nell’automobilismo. Infatti, grazie a tre kit aggiuntivi in rosso, bianco o blu – i colori distintivi di Pirelli – l’Excalibur Spider Pirelli si trasforma da nero monocromatico a un’esplosione di colore – con un solo click! Una rapidità degna dei meccanici più esperti. Questi orologi, disponibili in edizione limitata di 88 kit per ogni colore, sono realizzati con pneumatici vincitori di gare automobilistiche, per vestire il polso dei vincenti. Ricco di rimandi al mondo delle corse, il disegno della parte interna del cinturino sfoggia il noto motivo Pirelli CinturatoTM Intermediate e i kit colore aggiuntivi sono più spessi della lunetta di base per rispecchiare l’aspetto e la sensazione tipici dei caratteristici pneumatici Pirelli.

www.rogerdubuis.com