Le Rituel Antipelliculare di Hair Rituel by Sisley

Hair Rituel by Sisley offre una soluzione al problema della forfora e alle sensazioni di disagio che l’accompagnano. Il fenomeno della forfora interessa una persona su due nel mondo e colpisce sia gli uomini sia le donne in egual misura. E’ il risultato di uno squilibrio del cuoio capelluto. Particolarmente antiestetica, la forfora è accompagnata da secchezza e sensazioni di disagio (prurito o irritazioni), e può diventare un vero problema nelle situazioni quotidiane. Nonostante i vari trattamenti, è spesso persistente causando imbarazzo e mancanza di autostima.

Lavaggi aggressivi o troppo frequenti, eccesso di sebo, stress, agenti climatici, disordini alimentari… Tutto ciò favorisce l’infiammazione del cuoio capelluto che reagisce con un’eccessiva produzione di cellule. Il rinnovamento cellulare va fuori controllo, causando questa ben nota e visibile desquamazione: la forfora.

Per contrastare questo fenomeno è necessario dare priorità a un’expertise tecnica e scientifica. Hair Rituel ha tenuto conto dell’ecosistema del cuoio capelluto e oggi offre una soluzione immediata e a lungo termine grazie a una coppia di prodotti d’urto che agisce delicatamente e in profondità:

LE SOIN LAVANT ANTIPELLICULAIRE APAISANT à l’extrait de Sauge e LA CURE ANTIPELLICULAIRE APAISANTE au Complexe Rééquilibrant Intens, un rituale di trattamento intensivo che contrasta forfora e prurito per ritrovare un buon equilibrio capillare. Grazie a un complesso riequilibrante intenso composto da Piroctone Olamina ed estratto di semi di Sedano, il rituale antiforfora Hair Rituel by Sisley preserva l’ecosistema del cuoio capelluto assicurando un risultato ottimale e un’efficacia prolungata. Purifica e riequilibra il cuoio capelluto regolando il rinnovamento cellulare per frenare la desquamazione. I principi attivi della formula rafforzano la barriera cutanea e il sistema di autodifesa del cuoio capelluto per una protezione ideale.

Agendo come trattamenti di bellezza, lo shampoo, ricco di proteine del Cotone, e il siero abbinato aiutano a esaltare i capelli e a rendere più forte la fibra capillare. Grazie anche alla pro-Vitamina B5 questi due «super trattamenti capillari» rafforzano la fibra.

Prendersi cura dei propri capelli per sentirsi meglio e non dover affrontare l’imbarazzo e le possibili sensazioni di disagio causati dalla forfora: è questa la promessa del nuovo rituale lenitivo antiforfora Hair Rituel by Sisley.

