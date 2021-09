L’Eau de mousse de Chanel arricchisce la sua linea detergenti

Pubblicità

La collezione dei detergenti Chanel trasforma il gesto indispensabile della detersione in un momento di puro benessere. Le loro formule sono ideali per tutti i profili di pelle e le consistenze sono state create per soddisfare le esigenze di ogni donna.

Oggi CHANEL arricchisce la sua collezione con una creazione estremamente piacevole ed efficace: L’EAU DE MOUSSE. Con una semplice pressione del flacone dosatore, l’acqua si trasforma in una mousse vellutata e generosa che assicura un’idratazione immediata e una sensazione di freschezza sulla pelle. La consistenza morbida e avvolgente è come una carezza sul viso che riduce il rischio di irritazioni: il prodotto perfetto per le pelli sensibili. La formula micellare priva di sapone e di tensioattivi di L’EAU DE MOUSSE combina agenti detergenti delicati di origine vegetale e un derivato di amminoacidi per rimuovere delicatamente le impurità dalla pelle. Le particelle di inquinamento, i filtri UV, l’eccesso di sebo e le cellule morte non avranno scampo!

Tutte le creazioni della Collezione dei detergenti Chanel associano due principi di origine marina che rispettano il delicato equilibrio cutaneo: la microalga blu, efficace contro l’inquinamento, e l’estratto di salicornia marina, dal potere fortificante. Inoltre L’EAU DE MOUSSE è arricchita da un’acqua di fonte marina, dalle proprietà rimineralizzanti e lenitive, ricca di minerali essenziali. Pulita e detersa, la pelle è avvolta in una sensazione di freschezza, ha un aspetto più luminoso ed è pronta per gli step successivi del rituale di trattamento. Quest’acqua delicata offre una protezione quotidiana ed una sensazione di benessere immediato. Giorno dopo giorno, la pelle appare più bella e risplende di salute.

Risultato di una stretta collaborazione tra scienza e design, L’EAU DE MOUSSE è il punto d’incontro tra il savoir-faire del Laboratorio di Formulazione e il savoir-faire del Dipartimento Sviluppo Packaging. Il flacone è stato realizzato ad hoc per erogare questa formula innovativa che in un gesto si trasforma in mousse. A questo scopo, CHANEL ha scelto un dosatore su misura per erogare una mousse estremamente vellutata, densa e di elevata qualità. Un vero prodigio tecnologico che ne facilita l’applicazione. Per risultati ottimali, massaggiare delicatamente su pelle umida mattina e sera, quindi risciacquare. L’EAU DE MOUSSE può essere utilizzata anche in associazione a LA MOUSSE, la cui qualità ed efficacia ne hanno ispirato la creazione: la consistenza cremosa di L’EAU DE MOUSSE è perfetta per iniziare il rituale di detersione al mattino, mentre la consistenza leggera e purificante di LA MOUSSE è il rituale ideale per la sera.

- Pubblicità -

www.chanel.com