Le Bain de Chance by Chanel

La fragranza Chance Eau Tendre by Chanel è avvolgente e delicata, una poesia olfattiva. All’insegna della dolcezza, Chance Eau Tendre avvolge il suo cuore di gelsomino in una nuvola di morbide note muschiate, rese acidule da una delicata nota fruttata di pompelmo e mela cotogna. Oggi Chanel presenta la declinazione di questa fragranza con Le Bain de Chance, un rituale bagno che propone un nuovo gesto per la linea corpo Chance con le nuove Galets Parfumés pour le Bain de Chance. E’ sufficiente immergere una compressa effervescente in una vasca piena di acqua calda e farla sciogliere in modo che le note floreali e fruttate di Chance Eau Tendre si sprigionino. La sala da bagno risulterà delicatamente profumata e la pelle esalterà la scia della fragranza. “Mi si offriva una chance, la colsi” – così diceva Mademoiselle Chanel sapendo che la vera chance è quella che ognuno di noi si crea, uno stato d’animo, un modo di essere.

