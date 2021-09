Malo Cashmere abbraccia la sostenibilità ecologica

Pubblicità

Malo, storico marchio fiorentino specializzato in maglieria di cashmere, ha riaperto le sue boutique in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti, sia in Italia che all’estero, accogliendo i clienti nel suo mondo sensoriale fatto di tessuti e filati pregiati da accarezzare con le mani e con gli occhi. E lo fa nel nome di alcuni importanti valori: la sostenibilità ecologica, la rigenerazione e l’igienizzazione dei suoi capi. Un’attenzione al cliente che passa dalla massima qualità e cura dei capi, attraverso strumenti di certificazione e servizi dedicati.

I prodotti lavanti e gli ausiliari tessili impiegati nella produzione sono da sempre tutti approvati e certificati secondo il Global Organic Textile Standard (GOTS). GOTS è il più importante standard internazionale per l’impiego sostenibile ed ecologico di prodotti tessili ed è promosso al fine di garantire lo sviluppo responsabile nel settore tessile. Il Global Organic Textile Standard garantisce che i prodotti chimici utilizzati nella lavorazione dell’industria tessile siano conformi ai requisiti richiesti, tramite opportuna valutazione, basata principalmente sulla verifica delle caratteristiche tossicologiche ed eco-tossicologiche. Ad esempio, prodotti come detergenti, ammorbidenti e ausiliari per il lavaggio impiegati da Malo, sono tutti approvati e certificati dagli standard GOTS.

Nell’ottica della sostenibilità e della durabilità di un capo, Malo offre il servizio MALO FOREVER, ovvero la possibilità di rigenerare i suoi capi che si traduce nel dare nuova vita agli articoli del brand realizzati in cashmere, lana e fibre naturali di qualsiasi età.

Un vero e proprio servizio di riparazione e rigenerazione artigianale che avviene nei laboratori di Malo dove ogni capo viene esaminato con attenzione, riparato dove necessario, lavato con cura grazie all’uso di saponi delicatissimi che rendono le fibre ancor più morbide al tatto. Dopo il lavaggio vi è la rasatura, essenziale per eliminare eventuali “pallini” dovuti all’utilizzo negli anni. In questa fase il capo viene delicatamente pettinato a mano in tutte le sue parti. Tra le sapienti mani degli artigiani di Malo, che si prendono cura di tutti i particolari, ogni capo riprende corpo e lucentezza, rimesso a nuovo per una nuova vita.

Per avvalersi del servizio è necessario recarsi in una delle Boutique Malo presentando il capo del brand da rigenerare. Il personale nei negozi Malo sarà il principale punto di contatto durante tutto il processo, dal ritiro in Boutique alla riconsegna.

Tutti i capi Malo che tornano nelle boutique per essere rigenerati, grazie al servizio MALO FOREVER, vengono attentamente igienizzati. Anche in questo caso tutti i prodotti utilizzati per la rigenerazione sono approvati dagli standard GOTS.

