Falper presenta Minimum, nuove collezioni bagno 2021

Ridurre il superfluo per arrivare all’essenziale: è questo il concept di Minimum, nuova collezione dedicata al mondo del bagno rivelata da Falper in occasione del Fuorisalone 2021, dal 5 al 10 settembre.

A un anno dalla sua inaugurazione, lo showroom milanese del brand nel cuore di Brera, in Via Pontaccio 10, si presenta con una veste completamente nuova. L’allestimento propone una mise en scene sofisticata e minimale, in linea con il dna dell’azienda.

Protagonista dell’evento di settembre, la nuova collezione Minimum disegnata da Victor Vasilev conferma la collaborazione e l’intesa stilistica tra il brand e il designer.

Inoltre, l’allestimento presenta per la prima volta dal vivo le ultime collezioni firmate da Andrea Federici e Victor Vasilev, introdotte nel corso del 2021.

MINIMUM by Victor Vasilev

Eleganza, minimalismo, forme monolitiche, elementi scultorei e angoli netti sono gli elementi che contraddistinguono la nuova collezione Minimum di Victor Vasilev.

“Per disegnare Minimum mi sono ispirato all’arte di Donald Judd. L’apparente semplicità del suo lavoro mi ha fatto riflettere sulla forza espressiva dei volumi puri e, soprattutto, sull’importanza delle proporzioni e degli spazi vuoti che definiscono i rapporti tra loro. La collezione parte dall’analisi delle dimensioni degli elementi funzionali ma dedica molta attenzione allo studio delle composizioni che devono valorizzare la presenza di questi oggetti nello spazio.”

Victor Vasilev

Minimum è una collezione poliedrica, modulare e personalizzabile, composta da lavabi a parete, mensole autoportanti e mobili contenitori, disponibili in molteplici dimensioni e soluzioni componibili.

Le altre novità

All’interno dell’allestimento, lo showroom di Via Pontaccio ospiterà anche: la nuova collezione di mobili contenitori a parete Butler, disegnata da Andrea Federici, la famiglia di accessori Cilindro e il nuovo lavabo Fontana in versione freestanding, entrambi progettati da Victor Vasilev, e le inedite colorazioni con verniciatura di derivazione automotive, disponibili su vasche e lavabi firmati Falper.