Le Fontane di ricarica L’Occitane

L’Occitane en Provence è sempre stata un precursore nel ridurre il suo impatto ambientale e ora sta installando fontane di ricarica che permettono ai clienti di godere dei loro prodotti preferiti e allo stesso tempo aiutano a ridurre i rifiuti in plastica. Il risultato: un’esperienza responsabile e impegnata. Attraverso questo gesto eco-responsabile, L’OCCITANE, come coltivatore del cambiamento, agisce anche a livello locale incoraggiando le sue venditrici e i suoi clienti a diventare ambasciatori del cambiamento partecipando ad un impegno collettivo per l’ambiente.

Dopo aver lanciato con successo le fontane di ricarica in negozi pilota in Germania e Spagna nel 2020, il marchio intende ora distribuire le “Fontane L’OCCITANE” in un maggior numero di punti vendita in Europa, Asia, Stati Uniti e Canada. Da giugno 2021, 8 negozi in Francia saranno dotati di queste strutture e una Fontana sarà installata anche in un negozio italiano, a Bologna.

La produzione e l’uso della plastica in tutto il mondo sta raggiungendo il suo punto di rottura. Negli ultimi dieci anni è stata prodotta più plastica che nel secolo scorso. Preoccupata per gli effetti di questo inquinamento sull’ambiente, L’OCCITANE si impegna ad eliminare progressivamente le plastiche inutili o monouso. Oggi, le Fontane de L’OCCITANE offrono la ricarica di cinque prodotti di punta: il Gel Doccia alla Verbena, l’Olio Doccia alla Mandorla, il Sapone Liquido Karité e Verbena, così come il duo shampoo e balsamo Aromachologie.

A seconda del prodotto e delle dimensioni desiderate, si può semplicemente comprare la bottiglia Forever, disponibile in formato 250ml e 500ml, e riempirla con il vostro prodotto preferito. Realizzata in alluminio riciclato al 100%, resistente, leggera e riciclabile, ogni bottiglia si veste dei colori dei suoi ingredienti iconici. La prima volta che si compra un prodotto, la bottiglia vuota e il suo refill costano come il prodotto confezionato. Alla successiva ricarica si paga solo il prodotto grezzo, risparmiando denaro… e riducendo i rifiuti.

