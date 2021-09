Pubblicità

La collezione Caleidoscopio della linea Optima di Aurora Penne si tinge di due nuove tonalità: il giallo, espressione di una scrittura energica, solare e creativa e il verde, per uno stile che comunica sicurezza ed equilibrio.

Caleidoscopio Luce Gialla e Caleidoscopio Luce Verde sono declinate nelle due versioni, penna stilografica e penna a sfera, prodotte in un’edizione limitata rispettivamente di 860 e 380 pezzi ciascuna.

Un turbinio di colori e di riverberi avvolge il corpo e il cappuccio in Auroloide screziata per creare un gioco di luci che spazia dal giallo all’arancione nel modello Caleidoscopio Luce Gialla e dal verde all’azzurro per la Caleidoscopio Luce Verde.

Il design delle penne è completato dalle finiture dorate rosa per la Caleidoscopio Luce Gialla e dalle finiture cromate per la Caleidoscopio Luce Verde.

L’incisione del logo Aurora sull’anello e alla base del cappuccio acquista particolare rilievo grazie ad una laccatura nera.

L’impugnatura della stilografica in Auroloide, tornita e laccata a mano, conduce ad un preziosissimo pennino in oro 18 carati prodotto all’interno della Manifattura e certificato dal punzone 5TO.

I colori e i riflessi delle penne Caleidoscopio Luce Gialla e Caleidoscopio Luce Verde spiccano ulteriormente all’interno dell’elegante cofanetto che le custodisce, uno scrigno in legno laccato nero con interno di colore nero.

www.aurorapen.it