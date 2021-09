Porta cellulare da collo di Alviero Martini 1A Classe

Pubblicità

In pelle o tessuto stampato, impermeabile o in plastica: il porta telefono da indossare al collo o a tracolla è ormai diventato un oggetto di tendenza entrato nel nostro quotidiano, essenziale e da portare sempre con sé.

Alviero Martini 1A Classe ne ha creati diversi modelli, dall’immancabile stampa geo, al classico nero – in versione liscia oppure con monogram 1C impresso e dettagli oro – per soddisfare il gusto di ogni donna.

Piccolo, ironico ma irresistibilmente cool il porta cellulare è l’accessorio da avere per questa stagione autunnale, e quello che è certo è che la tendenza lo vuole appeso al collo.

