Nowave gli occhiali anti luce blu

Pubblicità

Gli occhiali Nowave sono occhiali senza gradazione in grado di diminuire lo stress visivo generato dalla luce blu degli schermi (Pc, Tablet, Smartphone). Perfetti soprattutto per chi passa tante ore al computer. Le lenti speciali, antigraffio e antiriflesso riescono a filtrare la luce blu, proteggendo gli occhi dall’affaticamento visivo: occhi rossi ed irritati, mal di testa ed insonnia. La prevenzione da tutti questi rischi è possibile grazie alle speciali lenti CR39 che filtrano il 100% degli UV e della luce blu dannosa e il 40% di tutta la luce blu.

Cosa sono gli occhiali anti luce blu?

Gli Occhiali non graduati sono perfetti anche per chi non porta gli occhiali da vista o per chi utilizza le lenti a contatto e vuole prevenire la secchezza degli occhi.

Nowave Porto

Sul sito Nowave è possibile scegliere tra diverse montature, sia per uomo che per donna, provandole virtualmente. Una guida alla scelta dell’occhiale, consente di trovare la giusta montatura da abbinare al proprio look e alla propria fisionomia. Tutte le montature sono leggere e resistenti, grazie alla scelta di materiali come: l’acetato di cellulosa, il titanio o l’acciaio.

Tra la gamma di montature, il modello più elegante e ricercato è “Porto“, montatura in acetato di cellulosa, materiale durevole e derivato da composti naturali come il cotone. La montatura classica, molto stabile e resistente nel tempo, risalta la forma del viso e conferisce un aspetto sicuro di sé a chi la indossa. Il modello “Porto” consente di scegliere tra una gamma di lenti anti luce blu con aggiunta la protezione da raggi infrarossi e fotocromatici.

Nowave codice sconto

Sul sito Nowave è possibile acquistare gli occhiali, scegliendoli con la prova virtuale come si fosse davanti allo specchio, usufruendo del codice sconto indicato dall’azienda. In alternativa è possibile acquistarli presso i tanti centri ottici convenzionati Nowave, presenti in tutta Italia.