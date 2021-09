Vigna dell’Impero 1935, il vino testimone di storia ed eccellenza di Tenuta Sette Ponti

Pubblicità

Simbolo della terra antica e arricchita della storia di Tenuta Sette Ponti in Toscana, l’etichetta Vigna dell’Impero 1935 è un Sangiovese in purezza prodotto solo nelle annate migliori. Un vino elegante nato su idea di Antonio Moretti Cuseri e realizzato prestando attenzione e cura a ogni dettaglio della produzione, dalla coltivazione all’affinamento. Un vino complesso, intenso, fine, persistente, equilibrato ed armonico, destinato a durare nel tempo come la stessa vigna da cui proviene, prodotto in edizione limitata e con bottiglie numerate.

Dotato di grande struttura e predisposizione a lunghi invecchiamenti, questo Sangiovese in purezza nasce dalla Vigna dell’Impero piantata nel 1935 dalla Famiglia Reale di Savoia, proprietaria originale della tenuta. Tre ettari terrazzati a mano, a circa 300 metri s.l.m., coltivati con vigneti le cui radici affondano in terreni sassosi ricchi di galestro e sali minerali e che producono uve cariche, complesse, strutturate. Vigna dell’Impero 1935 si presenta di colore rosso rubino intenso con riflessi granata. Al naso esprime sentori di cuoio e tabacco, con note floreali di violetta e frutta fresca e aroma terziario di sottobosco. In bocca si conferma equilibrato con una fine trama tannica, di notevole profondità, setosa e vellutata.

Il calore, la potenza e la rotondità completano un finale sapido e minerale. Una ricchezza di caratteristiche che nasce anche dall’esposizione a sud-est delle vigne, al vento di Tramontana in inverno, che rimuove in modo naturale parassiti e funghi del terreno, importanti per una corretta germogliazione e un’ottimale maturazione. Il tipo di impianto, i metodi di coltivazione tradizionali e una gestione in regime di agricoltura biologica concorrono alla produzione di un vino d’eccellenza. Una qualità ricercata e curata fin dall’inizio del ciclo vegetativo e produttivo, come per ogni etichetta della Tenuta Sette Ponti. La corretta maturazione fenolica dona un perfetto equilibrio tra zuccheri e acidi e una giusta carica antocianica, tannica e di aromi. Per esaltare le peculiarità di questo cru, si parte da una macerazione particolarmente soffice e lunga, di circa un mese, volta ad esaltare tutte le componenti nobili dell’uva. L’affinamento avviene in botti di rovere per almeno due anni e in bottiglia per 12 mesi. Per preservare tutte le note varietali del Sangiovese e del territorio che lo origina, il vino affinato non viene filtrato.

Vigna dell’Impero 1935 è particolarmente elegante, ricco di storia e intensamente profumato. Servito a 18-20°C, si presta come vino da meditazione o come vino per accompagnare piatti della tradizione. Un’etichetta che esprime al meglio il suo territorio, fatto dalla grande opera della natura, dal duro lavoro dell’uomo e dallo scorrere del tempo. Il Sangiovese, utilizzato in purezza per la produzione di questo vino, è infatti un vitigno a bacca nera particolarmente diffuso nel territorio toscano, caratterizzato da una grande longevità e da spiccate qualità organolettiche. Coltivato in suoli argillosi e calcarei, come quelli che contraddistinguono Tenuta Sette Ponti, dà origine a vini di grande carattere e prestigio, adatti all’invecchiamento e riconoscibili da un ricco bouquet di aromi floreali, come la violetta, che si mescolano a frutta rossa, come ciliegia, prugna, mora.