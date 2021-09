La wild beauty che rigenera da dentro

Pubblicità

La mission di On The Wild Side, la linea cosmetica made in France with love, è quella di unire la potente energia vitale delle piante selvatiche con una visione della bellezza essenziale, sincera, pulita. Un connubio che ha conquistato schiere di donne esigenti e consapevoli, attente alla qualità degli ingredienti con cui quotidianamente si prendono cura della pelle. Con la Wild Beauty infatti, Anne-Sophie Nardy, la founder dell’azienda, ha trasformato conoscenze ancestrali in formule d’avanguardia, molto diverse dalla cosmesi mainstream: biologiche, di origine naturale al 100%, senza ingredienti di sintesi né oli essenziali e, soprattutto, con principi attivi estratti da piante raccolte a mano in aree protette e tracciabili.

Wild beauty in pillole

Diversi studi scientifici confermano che le piante cresciute in habitat naturali, a differenza di quelle coltivate dall’uomo, producono a scopo protettivo metaboliti secondari che rendono molto più efficaci i loro principi attivi. Forte di questo dato e ispirata dalle ricette della mamma farmacista, che preparava nel suo laboratorio tisane e concentrati fitoterapici, Anne-Sophie Nardy amplia l’orizzonte di On The Wild Side al mondo degli integratori alimentari. Con Food supplement for skin, nails and hair il cuore di alcune piante selvatiche – estratto con processi naturali senza solventi, che ne potenziano la purezza – si trasforma in un nuovo gesto essenziale dall’azione stimolante per la pelle, i capelli e le unghie. Perché, per una rigenerazione globale, bisogna agire anche da dentro.

Super concentrato di bellezza, Food supplement for skin, nails and hair contiene una selezione di piante officinali selvatiche, da sempre usate per le loro virtù salutari. Le bacche di Rosa canina sono rinomate per il più elevato contenuto di vitamina C, dalle proprietà antiossidanti e fortificanti; mentre gli estratti di rucola (Eruca sativa), equiseto (Equisetum arvense) e ortica (Urtica dioica) vantano una straordinaria azione rivitalizzante, purificante, cicatrizzante e tonificante, in grado di agire a tutto tondo sulla pelle, le unghie e i capelli. Con due pillole ogni mattina, giorno dopo giorno, l’integratore stimola il bulbo pilifero, rende l’epidermide compatta e radiosa, rinforza i capelli e le unghie, riequilibra il cuoio capelluto.

Dopo aver rivoluzionato il mondo dello skincare e dell’haircare, On The Wild Side rilancia un rituel beauté integrale, che agisce in & out, sempre fedele al suo manifesto etico: promesse semplici e chiare, massima efficacia, assoluto rispetto dell’ambiente.

www.onthewildsidecosmetics.com