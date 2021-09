Rive di Vite, la nuova home fragrance di Acca Kappa 

Pubblicità

Un magico incontro tra natura e cultura, rispetto della tradizione e capacità di innovare. Ma soprattutto, un grande amore per il territorio veneto, culla delle creazioni Acca Kappa dal lontano 1869, quando il capostipite Herman Krull fondò l’azienda a Treviso. Ed è proprio per respirare e godere dei profumi di una terra e dei suoi frutti pregiati che nasce RIVE di VITE, la nuova fragranza per la casa firmata Acca Kappa. RIVE di VITE è un omaggio a vigneti famosi nel mondo, memoria olfattiva di luoghi dove il lavoro artigianale produce piccoli miracoli. Chiamati anche vigneti eroici le “rive”, sono i terreni impervi e scoscesi dove nascono i vini più pregiati del territorio veneto. Foglie di vite, menta e mela verde nelle note di testa, tè verde e sambuco nel cuore e un fondo di muschi ambrati: RIVE di VITE evoca una passeggiata attraverso paesaggi di straordinaria bellezza.

La fragranza, che nasce dalla collaborazione tra Acca Kappa e la passione di una studentessa universitaria, evoca un mondo prezioso anche nel packaging: la ghiera e il tappo sono realizzati in resina e forgiati a mano, la foglia di vite, grande protagonista della confezione, viene nobilitata da lavorazioni in rilievo che restituiscono anche attraverso il tatto l’esperienza della dolce matericità della natura. Disponibile in formato da 500ml, la nuova Home Fragrance RIVE di VITE Acca Kappa è un regalo d’autunno, una vendemmia ricca che pervade la casa.

www.accakappa.com