Motivi presenta la nuova Double Love Bags

Per la stagione Fall Winter 21 gli accessori di Motivi si impreziosiscono di un nuovo poetico elemento: DOUBLE LOVE, L’AMORE INFINITO. Due cuori che si incontrano, che si riconoscono e si uniscono per scelta. Il simbolo delle nostre emozioni più profonde e preziose. Il segno di un’unione senza tempo, di una dichiarazione di amore per noi stesse e chi ci circonda. Il doppio cuore gioca sul concetto di infinito e diventa il dettaglio glamour di chiusura delle bags. Per la nuova stagione le Double Love Bags si raccontano in cinque modelli. Speciale la Cross Double Love Bag: it bag della prossima stagione. Da portare cross-body o a spalla, è uno scrigno prezioso che completa i look all day long fino alla night out. Ci sono poi le mini bag con tracollina, versione petit portacarte o per il cellulare. Le nuance spaziano dal nero, stampa crocodile o pitone, fino al rosso passando per il light blue e il burro. Un dettaglio prezioso e fiabesco è infine quello della chiusura a girello, che ricorda lo spioncino della serratura da cui guarda Alice nel paese delle meraviglie: al di là si può schiudere un mondo di sogni e meraviglie che portiamo nel cuore.

Motivi, nato in Italia nel 1993, è oggi presente in 13 paesi con 278 negozi monomarca (di cui 180 di proprietà).

Nel corso degli anni Motivi ha saputo evolvere, affinando il modello di business e trasformandosi da semplice catena di negozi fast fashion ad un vero e proprio fashion brand “romantico e glamour” che valorizza la femminilità delle donne.

Un percorso di riposizionamento che si è concretizzato a partire dal 2016 con la definizione di una strategia di rilancio che ha portato Motivi a distinguersi con attività social, eventi e campagne di comunicazione. Un approccio smart e contemporaneo che ha caratterizzato ed identificato il racconto del brand.

Sono 1.100 le persone costantemente impegnate e focalizzate sull’attività del brand a livello internazionale. Presso la sede centrale, l’attività creativa è portata avanti da un nucleo di 20 persone (stile e modellismo) attorno al quale ruota un team di marketing, web, commerciale, architetti, visual di 70 persone a garantirne una crescita continua e attraverso i canali e le tecnologie più moderne.

