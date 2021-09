Pad, la termostufa con 5 stelle aria pulita di MCZ

Pubblicità

Pad è una stufa a pellet hydro di MCZ, dall’originale forma ellittica che, con il suo design curato ed essenziale, è ideale per valorizzare qualsiasi angolo di casa. Offre prestazioni di al top per efficienza ed emissioni, tanto che ha ottenuto la certificazione ambientale 5 stelle, necessaria per l’accesso a forme di incentivo fiscale molto interessanti, ma difficili da ottenere, come Ecobonus e Superbonus 110%. Mentre riscalda l’acqua dei termosifoni o dell’impianto a pavimento in modo rapido ed efficiente, è dotata di ventilazione frontale per fornire il giusto calore alla stanza in cui viene installata.

Top e griglia sono in solida ghisa, mentre la porta offre un’ampia superficie in vetro che riflette piacevolmente il chiarore della fiamma. Un ulteriore tocco di design sono i fianchi, dolcemente arrotondati e disponibili in ceramica rigata (White o Bordeaux) oppure liscia (Black o White). La praticità di utilizzo è massima grazie al braciere autopulente in ghisa, che permette di dimenticarsi delle operazioni di pulizia cenere per almeno una settimana. La gestione avviene direttamente da smartphone, tramite un’app dedicata, che permette il controllo completo della stufa sia fuori che dentro casa, collegandosi tramite rete internet domestica (router) oppure tramite Bluetooth. Di serie è disponibile anche un innovativo pannello di controllo digitale a scomparsa, montato sul top.

È disponibile in due potenze, 18 kW, perfetta per abitazioni intorno a 160 metri quadri, e 24 kW, per case intorno a 220 metri quadri.

Il serbatoio particolarmente capiente (38 litri) assicura oltre 24 ore di funzionamento continuo.

1 di 4

www.mczgroup.it