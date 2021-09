Nuova e magica collaborazione fra Shona Heath e Jo Malone London

Pubblicità

La Collezione ‘Up the garden path’ di Jo Malone London in collaborazione con Shona Heath, celebra la magia inebriante di un giardino nella campagna inglese. Un luogo fatato e surreale ricco di flora e fauna, dove fiori, uomini e animali sembrano il frutto di un’impollinazione incrociata prima di immergersi in una spensieratezza dal sapore antico e divertirsi con la Natura.

“Il nome della collezione è una metafora che richiama la sensazione del girovagare abbandonandosi al vento del destino.” dice Heath descrivendo la storia e l’idea alla base della collezione. Ogni elemento della collezione ritrae un carattere o uno scenario della storia scritta da Heath. “La collezione evoca i profumi inebrianti della campagna, quelli di petali e pollini e quelli più intensi delle rose”, racconta Heath descrivendo il mondo fantastico da lei creato. “E naturalmente questo si ricollega al mondo di Jo Malone London e a tutte le diverse profumazioni delle candele.”

La Collezione:

PetalHead CandleHolder

Protegge le candele con l’abbraccio di una ragazza floreale che indossa vecchi calzini e shorts a righe e trasmette una certa spigliatezza mascolina.

LesserSpottedZebra DiffuserCover

Una zebra in ceramica spruzzata di colori, con una criniera in stile punk e un’aura serenamente hippy. Un animale mitico, proposto in una deliziosa fattura artigianale per proteggere con discrezione i diffusori.

UpsideDown Rose CandleLid

Una rosa inglese si appoggia capovolta sulla candela mentre i suoi petali verdi si spargono delicatamente tutt’attorno.

Daisy CheeksCandleLid

Ispirato a un lunare viso malinconico e spolverato con polline di fiori rosa, questo viso femminile con margherite sulle guance copre deliziosamente la candela.

Blue Sandwich CandleDuo Tray

Vassoio azzurro in ceramica, a forma di sandwich riempito con campanule e rose, sul quale due candele si accomodano felicemente una accanto all’altra.

Ogni pezzo della collezione è realizzato artigianalmente dai rinomati artigiani inglesi 1882 Ltd.

