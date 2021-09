La giacca 4 stagioni di Schneiders Salzburg

Pubblicità

Il brand Schneiders Salzburg, storico specialista dell’outdoor, ha messo tutta la sua esperienza e conoscenza degli ultimi decenni nella sua nuova Premium Jacket, tanto da renderla il capospalla classico-moderno per eccellenza, dotata di una lunga serie di plus che si intuiscono al primo sguardo, si scoprono indossandola, si vivono sfruttandola in ogni occasione. Perché ci deve essere il migliore in ogni tipologia di capi e la giacca “4 Stagioni” lo è, senza arroganza, senza falsa modestia. Una giacca impeccabile, proprio perché frutto di un know how che affonda le sue radici nella storia, che è maturato in oltre 75 anni di esperienza in materia di capispalla pregiati, tessuti di prim’ordine e cura dei dettagli.

“4 Stagioni” è la migliore compagna di ogni momento. In primavera e autunno permette di affrontare i repentini cambi di temperatura. In estate rende piacevoli anche le serate più fresche (e sta benissimo sugli abiti impalpabili e svolazzanti!) o i temporali improvvisi. In inverno può essere indossata perfino sotto i cappotti. Perché è leggerissima, così leggera che addosso non la avverti neppure, ma dà una sensazione piena e avvolgente grazie alla piuma d’oca premium di cui è imbottita, di altissima qualità e all’origine di quel peso così inconsistente. “4 Stagioni” non è solo ideale per scorrazzare in moto. Ha un aspetto ultra lussuoso dovuto alla sua particolare lucentezza setosa, che ammanta di eleganza anche le uscite più importanti.

È ottenuta attraverso uno speciale processo chiamato Ciré, in cui il nylon viene apprettato con sostanze cerose ultra gloss, che lo fanno letteralmente brillare (e lo rendono idrorepellente e facilissimo da pulire).

Ai revers discreti, alla linea avvitata quanto basta, alla cura di ogni infinitesimale particolare si aggiunge una cartella colori che ne comprende quattro, dall’impeccabile blu navy, al romantico rosa antico, dal rustico verde oliva, al cristallino azzurro cielo. Quattro tinte ultra shiny per salire sul podio più alto della raffinatezza e brillare, su tutto e tutti, in ogni momento dell’anno.

