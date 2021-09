Scirocco H presenta il nuovo termoarredo starlight

Pubblicità

Due anime che si uniscono in solo termoarredo. Scirocco H fonde luce e calore per dare vita a Starlight, il radiatore di design formato da una sottile lastra in acciaio con impianto di illuminazione a LED completamente integrato nella sua struttura. La sinuosa forma, disegnata da Franca Lucarelli-Bruna Rapisarda, con gli estremi ricurvi e chiusi da due eleganti cerchi in acciaio, è stata ideata per ricordare le antiche pergamene.

Disponibile in un’unica misura di 350mm x 1550mm è disponibile nei 67 colori della colourbook Scirocco H, sia mono che in versione bi-colore, opzione quest’ultima che, grazie all’illuminazione bianca e calda garantita dei 3000 lumen delle luci LED, regala un sorprendente effetto estetico. Con funzionamento idraulico o elettrico, Starlight è il termoarredo ideale per rendere qualsiasi ambiente ricercato e confortevole grazie alla luce soffusa e all’alta efficienza termica. Completa la dotazione (opzionale) il termostato ambiente digitale programmabile wireless.

www.sciroccoh.it

