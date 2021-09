La Breast Cancer Campaign compie 29 anni

Pubblicità

Nel mese di ottobre ricorre l’importante appuntamento con la Breast Cancer Campaign, ideata 29 anni fa da Evelyn H. Lauder e promossa da The Estée Lauder Companies. In Italia, anche quest’anno si rinnova la partnership con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Nel 1992 troppe donne morivano di tumore al seno ed erano ancora in pochi a parlarne: Evelyn H. Lauder ebbe la straordinaria intuizione di creare un simbolo, il Nastro Rosa, da indossare con orgoglio per aumentare conoscenza e consapevolezza e per contribuire a sostenere la ricerca scientifica e la formazione medica contro questa patologia.

In questi anni, la sua intuizione è diventata una mobilitazione mondiale che ha fatto del Nastro Rosa il simbolo della salute del seno e che ogni anno, nel mese di ottobre, riunisce le filiali di The Estée Lauder Companies in più di 70 Paesi con l’obiettivo di rendere il tumore al seno curabile al 100%. L’impegno dei sostenitori della Campagna è stato fondamentale per ottenere progressi nella ricerca scientifica e ha arricchito la speranza non solo nelle pazienti ma anche nei milioni di persone annualmente coinvolte, anche indirettamente, in una diagnosi di tumore al seno.

Ambassador dell’edizione 2021 è Cristina Parodi: “La Breast Cancer Campaign, con il suo iconico Nastro Rosa, ha dato un importante contributo ai traguardi della ricerca che hanno reso il tumore al seno sempre più curabile – sottolinea Cristina – Sono quindi orgogliosa di essere la madrina italiana della campagna che vede The Estée Lauder Companies Italia al fianco di Fondazione AIRC. Un’unione che si rinnova da sette anni per informare e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e per raccogliere nuove risorse da destinare ai ricercatori impegnati a trovare risposte più efficaci per curare il tumore al seno. Per raggiungere questo importante traguardo ognuno di noi può fare la sua parte: noi donne con la prevenzione, sottoponendoci agli screening periodici e adottando comportamenti salutari, i ricercatori nei laboratori e i sostenitori confermando la fiducia nel lavoro degli scienziati!”.

- Pubblicità -

In 29 anni, durante la Breast Cancer Campaign, The Estée Lauder Companies ha distribuito quasi 180 milioni di Nastri Rosa, ha raccolto oltre 99 milioni di dollari – interamente investiti nella ricerca, nella formazione e nell’assistenza medica – sostenendo più di 60 organizzazioni impegnate nella lotta contro il tumore al seno e ha mobilitato circa 50.000 dipendenti in tutto il mondo.

The Estée Lauder Companies Italia sosterrà inoltre l’attività di AIRC devolvendo 5 euro per ognuno dei seguenti prodotti venduti nel mese di ottobre:

AVEDA Limited Edition Hand Relief™ Moisturizing Creme with Shampure™ aroma

ESTEE LAUDER Advanced Night Repair Syncronized Multi-Recovery Complex

LA MER Crème de la Mer Moisturizing Cream

CLINIQUE Dramatically Different Moisturizing Lotion+

CLINIQUE Moisture Surge 100H

DARPHIN Intral Daily Rescue Serum

ORIGINS Drink Up Intensive™ Overnight Hydrating Mask

ELCompanies.com/BreastCancerCampaign – nastrorosa.it – bccampaign.it