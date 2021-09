Helba, il gin dell’Isola d’Elba

Pubblicità

Ogni sorso è un viaggio di sola andata nel cuore dell’Isola d’Elba, tra i profumi della macchia mediterranea, i sapori di una terra unica e la freschezza del mare: Helba, gin novità 2021, è finalmente arrivato!

Un London Dry Gin fresco e aromatico, realizzato solo con ingredienti che crescono spontaneamente sull’Isola d’Elba: dalle botaniche utilizzate – come il mirto, le castagne, la menta selvatica, il ginepro, le alghe di mare, i semi di coriandolo, la radice di liquirizia – fino all’acqua che sgorga dalla Fonte Napoleone – che ci offre una delle 5 migliori acque italiane – direttamente dal cuore dell’Isola sulle pendici della vetta più alta dell’Elba, il monte Capanne.

Perfetto da gustare sia liscio e ghiacciato, per poter assaporare in purezza suo bouquet, sia in preparazioni che esaltano il suo carattere mediterraneo e la sua freschezza.

Helba Gin, che ha già fatto innamorare elbani e turisti, sta velocemente conquistando i migliori locali della nostra penisola. Tramite il sito ufficiale è possibile acquistare in pre-order la bottiglia da 70cl o da 20cl e gli accessori firmati Helba.

