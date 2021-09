Hera, la stufa tonda della linea Easy di MCZ

Pubblicità

Hera è una stufa ad aria, che fa parte della linea “Easy” di MCZ, una gamma completa di prodotti a pellet che offrono finiture ed elettronica di base al giusto prezzo. È realizzata con top in ghisa, mentre i fianchi sono in acciaio verniciato disponibile nei colori Dark, White, Silver o Bronze. I suoi 7 kW di potenza sono ideali per piccoli spazi o per case ben isolate. Il funzionamento silenzioso è garantito dalla possibilità di escludere totalmente la ventilazione. L’aria calda esce dal top e dalle feritoie ai lati, in modo da garantire un design pulito ed essenziale del frontale.

Si gestisce da un pratico pannello di controllo montato sul top, dal funzionamento essenziale. È disponibile come optional anche il telecomando o la gestione da smartphone, tramite kit Easy Connect).

www.mczgropu.it

