I nuovi integratori NOOR per migliorare la bellezza di capelli e unghie

Strapazzati dopo un’estate trascorsa tra bagni di mare e di sole, i capelli avvertono per primi il cambiamento di stagione e ci presentano il cosiddetto conto. Una maggiore perdita di capelli è assolutamente fisiologica in questo periodo dell’anno.

Gli integratori selezionati da noorbeautyshop.com sono studiati apposta per garantire il migliore apporto di principi attivi fondamentali per la cura e la bellezza dei capelli. Con una capsula o due al giorno, a seconda delle indicazioni, la remise en forme delle chiome è assicurata.

LEREVE HAIR & NAIL BEAUTY FOOD

Hair and Nail Beauty Food è un integratore di bellezza specificatamente studiato per migliorare lo stato di salute di capelli e unghie. Frutto di una ricerca internazionale, la formula contiene ingredienti dall’azione rivitalizzante sul capello, per prevenire la

caduta, ritardare l’ingrigimento e stimolarne la crescita. Ideato per fronteggiare la caduta dei capelli causata da cambio di stagione, stress, cure farmacologiche, alimentazione scorretta e fumo eccessivo.

OASE HAIR VITAMINS

Integratore alimentare vegano a base di vitamine, minerali, estratti di erbe ed aminoacidi per una chioma rigogliosa e sana.

Non il classico integratore in capsule o compresse, ma gustose caramelle gommose dal sapore di ribes nero. Una formula speciale a base di 17 ingredienti accuratamente selezionati sulla base delle più recenti ricerche scientifiche. Le caramelle gommose vitaminiche OASE sono realizzate esclusivamente con ingredienti naturali al 100%, sono vegane e certificate halal. Non contengono coloranti, conservanti e glutine, solo vitamine specificatamente formulate per “nutrire” e rafforzare la capigliatura dall’interno, garantendo capelli sani e lucidi.

DEPURAVITA ABSOLUTE SHINE

Integratore multitasking dal forte DNA scientifico che si prende cura giorno dopo giorno di capelli stressati, secchi e fragili e della pelle. Contiene ingredienti selezionati, super efficaci e di origine naturale, dosati in maniera ottimale. In pole position Cynatine HNS, una fonte biologicamente attiva di cheratina cruelty free che aumenta la lucentezza e la luminosità dei capelli, riducendone la caduta. Questo ingrediente star protegge anche la struttura cutanea, aiutando a migliorare l’idratazione, l’elasticità e la luminosità, con effetto anti-età.