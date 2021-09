Fuga all’insegna del relax al Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona

Pubblicità

Non è facile riprendere il ritmo e dire addio alle ferie estive, specie nei mesi di settembre e ottobre in cui le giornate di sole regalano ancora grandi emozioni e il distacco dalle vacanze suona più come un “arrivederci”. Lo stress di tutti i giorni torna a bussare alla porta e la voglia di evadere ancora una volta è più forte che mai. Non resta che cedere alla tentazione e regalarsi qualche giorno di relax in uno dei luoghi più belli della Toscana, dove il mare e la collina si fondono insieme fino a formare un quadro perfetto: la Costa degli Etruschi. Un lungo tratto che va da Livorno a Piombino in un susseguirsi di spiagge incontaminate e oasi protette, dove rilassarsi e praticare sport, fino a lasciarsi il mare alle spalle per addentrarsi sulle verdi colline popolate da antichi borghi. Il punto di partenza ideale per scoprire questo angolo di Paradiso toscano, celebrato più volte dal poeta Giosuè Carducci, è Marina di Bibbona, gioiello etrusco vicino a Bolgheri, Castagneto Carducci, a Cecina e all’isola d’Elba. Un viaggio all’insegna del relax, immersi nella natura, da vivere al Park Hotel Marinetta, un hotel a quattro stelle, dotato di due piscine, quattro ristoranti, camere con vista mare, circondate dalla pineta, e una spiaggia privata. Qui è assicurato un riposo rigenerante e un percorso benessere per allontanare lo stress da godersi all’esclusiva “Spa Marinetta Wellness”, il centro benessere all’interno dell’hotel dotato di una piscina idromassaggio riscaldata, biosauna, calidarium, tepidarium, docce cromo-aromatiche e un’ampia scelta di massaggi rigeneranti e trattamenti di bellezza. Inoltre gli ospiti potranno concedersi una pausa in una delle due piscine situate nel parco di fronte all’hotel, una delle quali è pensata per i più piccoli che potranno divertirsi anche nell’area giochi e nel miniclub.

L’esperienza alla scoperta della natura e delle bellezze della Toscana che offre il Park Hotel Marinetta non può che includere anche un innovativo viaggio fra i sapori: gli ospiti potranno gustare piatti gourmet a colazione, pranzo o cena in uno dei tre ristoranti dell’hotel (Ombra della Sera, Anfora di Baratti, Granace) dove assaporare la magica combinazione di prodotti a Km zero, cucinati dagli chef secondo la tradizione toscana, rivisitata con un pizzico di creatività. A questi si aggiungerà nel 2022 anche un nuovo ristorante fine dining direttamente sulla spiaggia con menù a base di pesce che sarà un vero e proprio tributo al mare.

