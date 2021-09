2.8 Design for dogs presenta la linea greenie

Pubblicità

Fin dalla sua nascita 2.8 design for dogs – azienda che realizza accessori eleganti e funzionali per gli amanti dei cani – ha fatto dell’attenzione nei confronti dell’ambiente uno dei valori fondanti dell’azienda. Ora, a ribadire il suo forte impegno verso la sostenibilità, il brand ha creato la linea greenie: una serie di prodotti privi di materiali di origine animale.

Non solo, per arricchire la produzione ecologica del brand, 2.8 ha introdotto il cotone organico, un tessuto proveniente da agricoltura biologica che si caratterizza per la texture materica, esteticamente affascinante e al tempo stesso piena e resistente. Dal punto di vista delle novità di prodotto, l’aggiunta più significativa della linea greenie è la nuova collezione Ferdinando di collari e guinzagli intrecciati: realizzata in microfibra dal tatto vellutato, la serie presenta solo componenti animal-free, con dettagli in ecopelle e ferramenta in metallo argentato. La sua palette cromatica è delicata e sofisticata e si distingue per i 4 colori: nudo, ardesia, cedro, muschio.

2.8 non è solamente dog couture, ma anche accessori per i proprietari dedicati alla casa, al viaggio o al tempo libero. Missione del marchio è, infatti, quella di porsi come lifestyle brand con prodotti sofisticati, green e di grande pregio.

La creazione manuale di ogni articolo rappresenta il meglio della produzione volontariamente tutta italiana. Per 2.8 design for dogs, infatti, il Made in Italy è uno stile di vita e una scelta. L’attenzione ai dettagli di 2.8 design for dogs rende gli accessori adatti a ogni tipo di cane e destinati a durare nel tempo per soddisfare le esigenze degli animali e i gusti dei proprietari.

www.duepuntootto.com