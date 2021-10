La nuova collezione “emozioni a parete” di WallPepper

Pubblicità

Una nuova identità agli ambienti contemporanei per creare luoghi unici, stimolanti ed emozionali, in cui sentirsi protagonisti. Con le nuove grafiche 2021 WallPepper®/Group propone immaginari che trasformano e trasportano gli ambienti abitativi in un’inedita e affascinante dimensione. Le ‘immagini a parete’ arredano e valorizzano qualsiasi ambiente residenziale, contract, HO.RE.CA e navale, indoor e outdoor. Ogni grafica, a seconda del contesto di utilizzo, può essere ‘declinata’ in uno dei Materiali o Sistemi WallPepper®/Group, soluzioni che consentono di trasformare la carta da parati in un vero e proprio supporto decorativo altamente performante. Le pareti possono, così, unire la forza espressiva ed emozionale dell’immagine a una reale funzionalità.

Le carte da parati WallPepper®/Group sono realizzate su misura, solo con materiali naturali, ecocompatibili, privi di PVC e certificati, per rispondere a qualsiasi esigenza progettuale. Queste caratteristiche, unite alla facilità di posa e a una tecnologia produttiva ad hoc che consente di avere giunte invisibili semplicemente accostando i teli, danno origine a supporti professionali adatti a ogni ambiente.

Il potere espressivo della nuova collezione nasce da una speciale apertura verso il mondo della natura e delle sue meraviglie, del colore e della sua eccezionale capacità di descrivere e personalizzare uno spazio, a realtà che si lasciano ‘contaminare’ della fantasia. La collezione 2021 rivela luoghi suggestivi e architetture affascinanti, propone accostamenti sorprendenti di forme e riflessi, minimalismi, creazioni astratte, ‘impreviste’ geometrie e temi iconogafici.

1 di 4

- Pubblicità -

www.wallpepper.it