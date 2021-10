La linea SUBLIMAGE di Chanel si arricchisce sempre più

Pubblicità

SUBLIMAGE, la quintessenza dell’esperienza di CHANEL Research, incarna la visione olistica delle donne e della cura della pelle sin dalla sua creazione, nel 2006. Arricchito con potenti ingredienti attivi derivati ​​dalla Vanilla Planifolia, ogni prodotto per la cura della pelle della linea è meticolosamente realizzato, per un’esperienza sensoriale unica.

Oggi, SUBLIMAGE svela una nuova esperienza sensoriale che va di pari passo con il massaggio, una crema per il corpo la cui consistenza si trasforma quando applicata sulla pelle: SUBLIMAGE La Crème Corps et Décolleté. Ricca e avvolgente al tatto, regala al contatto una sorprendente e rigenerante sensazione di freschezza. Come un velo fresco e vellutato si assorbe rapidamente nella pelle, lasciandola profondamente nutrita. Un vero risveglio dei sensi. Questa fresca emulsione contiene un’alta concentrazione di burri e oli naturali, incapsulati in impercettibili goccioline. Le microperle illuminano istantaneamente la pelle, aggiungendo un tocco finale di raffinatezza.

Tutto ha inizio nel 1995 quando, dopo aver studiato attentamente la Vanilla Planifolia, i ricercatori CHANEL hanno scoperto le sue incredibili molecole attive e le loro eccezionali proprietà antietà. Arricchita con estratti di Vanilla Planifolia, SUBLIMAGE La Crème Corps et Décolleté fornisce alla pelle un trattamento antietà globale. Al centro di questo eccezionale trattamento che sublima il corpo è racchiusa l’acqua concentrata di vaniglia, nota per preservare la qualità delle fibre di collagene ed elastina. Ad essa è associato l’olio di vaniglia, ottenuto tramite enfleurage, dalle esclusive proprietà antiossidanti.

Applicare la crema ogni mattina sulla pelle perfettamente pulita e asciutta per nutrirla e proteggerla, e usarla ogni sera per sperimentare il suo effetto rigenerante e confortante.

SUBLIMAGE La Crème Corps et Décolleté dona comfort e migliora visibilmente l’aspetto della pelle. Aumenta immediatamente l’idratazione e migliora gradualmente il comfort nel tempo. La pelle appare visibilmente ringiovanita. Profondamente nutrita e idratata, lascia un aspetto elastico, tonico, morbido e radioso. Per prolungare questa esperienza altamente sensoriale, nel 2021, l’iconico SUBLIMAGE La Crème sarà disponibile in una nuova forma: SUBLIMAGE Le Baume, dal fiore al frutto. Forte di un lungo periodo di ricerca, osservazione e sperimentazione, CHANEL Research ha sviluppato esclusivi principi attivi che migliorano l’aspetto della pelle delle donne. Al centro di questa formula eccezionale, una combinazione di ingredienti attivi mira a tutti i segni dell’invecchiamento. La texture morbida di Le Baume si trasforma a contatto con la pelle. La sua formula setosa offre una deliziosa sensazione di freschezza all’applicazione, seguita da un senso di comfort avvolgente. La pelle si sente lenita. Composta dal 91% di ingredienti di derivazione naturale, la formula è arricchita con preziosi oli e burri naturali, che nutrono e confortano la pelle, mentre l’acido ialuronico e la glicerina la lasciano idratata e rimpolpata. SUBLIMAGE Le Baume offre una nuova esperienza sensoriale e può essere utilizzato come parte della routine quotidiana di cura della pelle, come maschera o applicato su aree specifiche come trattamento intensivo anti-età. È accompagnato da una tecnica di applicazione sviluppata su misura che massimizza i benefici del prodotto e aumenta il benessere generale.

Applicare al mattino per nutrire e proteggere la pelle dallo stress ossidativo. Applicare la sera sulla pelle pulita e senza trucco per alleviare lo stress accumulato durante il giorno, permettendo alla pelle di rigenerarsi durante il sonno. SUBLIMAGE Le Baume è un prodotto completo per una vera cura di sé.

La linea SUBLIMAGE offre alle donne l’ultima esperienza di lusso, per una pelle che appare profondamente rigenerata e meravigliosamente radiosa. Grazie a questi prodotti per la cura della pelle altamente specializzati, CHANEL aiuta a stabilire il tono giusto: di naturale eleganza, appagamento e sicurezza. C’è qualcosa di autentico nello stile CHANEL che ti invita ad essere reale e audace.

www.chanel.com