JOLLY F Jolly Free JE-2, la nuova cabina doccia di Provex

Jolly è la Serie di cabine doccia dal design ricercato proposta da Provex – azienda produttrice di cabine e pareti per doccia e di accessori per l’ambiente bagno – che fa dell’innovazione, del progresso tecnologico e della ricerca estetica la sua mission.

La linea Jolly si contraddistingue per la luminosità del vetro e per la pulizia delle linee che si esprimono nell’assenza di profili orizzontali e nell’altezza uniforme della cabina di 2000 mm, sia del vetro sia dei profili. È dotata, inoltre, dell’innovativo sistema MinMax che consente l’estensibilità fino a 90 mm, assicurando notevoli vantaggi per il rivenditore come argomento di vendita, per l’installatore per la flessibilità delle dimensioni, in grado di risolvere eventuali difetti delle pareti e per il consumatore finale che potrà apprezzare un prodotto dalle linee minimal ed essenziali.

La peculiarità del modello ad angolo Jolly Free JE-2 è rappresentata dall’apertura totale delle ante, verso l’esterno o l’interno del box: versatilità che consente di sfruttare al massimo lo spazio disponibile, lasciando l’area completamente libera. Questa funzionalità è garantita dalle porte con cerniera basculante per apertura in/out fino a 270° e, il meccanismo di sollevamento-abbassamento invisibile e integrato sempre attivo, garantisce una maggiore durata della guarnizione inferiore.

Jolly Free JE-2, come tutti i modelli della linea Jolly, è realizzata con vetro temperato di sicurezza 6 mm a tenuta stagna testata a 11 litri/minuto e conforme alle principali norme di sicurezza internazionali (EN 12150-1:2000). Le lastre, disponibili in finitura trasparente, possono inoltre essere sottoposte su richiesta al trattamento High Glass, una speciale lavorazione in grado di ridurre l’aggressione del calcare: un sistema innovativo che consente di facilitare le operazioni di pulizia e igienizzare le pareti in vetro, proteggendole dai batteri al 98% e mantenendole brillanti nel tempo.

Finitura brillante lucido per maniglie, cerniere e profili verticali; questi ultimi sono fissati alla parete attraverso l’innovativa tecnologia Silicon Free, sviluppata e realizzata in esclusiva da Provex, che prevede l’utilizzo di una guarnizione speciale in pvc resistente all’acqua; l’eliminazione del silicone – terreno fertile per muffe, germi e batteri – assicura una maggiore igiene e pulizia.

Come tutti i prodotti Shower, anche la linea Jolly è conforme alla norma EN 14428:2004 e sottoposta a severi test di sicurezza tecnico-funzionale e durata, oltre a numerose prove di resistenza all’urto, di rottura, di tenuta all’acqua e di durata dei cicli di vita.

