Incarnato perfetto con phyto-teint nude di Sisley-Paris

Il “Nude” è diventato uno standard di bellezza. È il riflesso di una bellezza originale e autentica, naturale e organica, senza artifici. Firma uno stile, un look che esprime il desiderio di essere “se stesse, ma in meglio” grazie a questo “quasi nulla” che fa tutta la differenza. phyto-teint nude di Sisley-Paris è il fondotinta (nudo) più simile alla pelle. Invisibile, affidabile e ultra sensoriale, la formula di phyto-teint nude trascende questa naturalezza ideale.

Combinando trattamento e colore, porta una ventata di freschezza al nude look, per un risultato “no make-up” e uno straordinario effetto tono su tono. Migliora la vitalità e l’energia della pelle. Vestire la pelle in modo così leggero da farla sembrare “nuda”, è questa la sfida raccolta dal nuovo phyto-teint nude di Sisley.

Con la sua texture pura, questo fondotinta a base d’acqua leggero e impercettibile uniforma l’incarnato per una pelle naturalmente perfetta. Stimola la sua idratazione, energia e vitalità per renderla sorprendentemente più bella. Nuovo finish, nuova copertura, phyto-teint nude garantisce una performance senza precedenti per Sisley, un incarnato uniforme e armonioso in tutta trasparenza. Le microsfere leviganti trasparenti, effetto blur, diffondono la luce e svolgono un’azione complementare a quella del talco rivestito e del gel di Hectorite per levigare la pelle e attenuarne le imperfezioni. La Mica Crystal la riflette per un effetto “natural glow”. I pigmenti rivestiti e un agente filmogeno lipofilo assicurano una copertura leggera, per garantire una correzione naturale e una tenuta duratura.

Risultato: fine, leggero e ultra-naturale, phyto-teint nude veste l’incarnato, corregge le imperfezioni senza nascondere la grana della pelle, preservandone la freschezza. Assicura un finish nude leggermente vellutato. Idratata in superficie, la pelle è visibilmente rimpolpata. Phyto-teint nude è disponibile in 18 nuance, 3 sottotoni (Cool, Neutral, Warm) e 8 livelli di intensità per coprire un’ampia gamma di carnagioni.

www.sisley-paris.com