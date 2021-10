Noctis, il letto dalle linee essenziali

Pubblicità

Noctis – affermata realtà con 30 anni di storia nel settore dei letti imbottiti 100% made in Italy – ha fatto della continua ricerca della qualità la propria mission, rinnovando costantemente le proprie proposte per interpretare sempre al meglio gli stili di vita e i trend più contemporanei.

Per chi in camera da letto apprezza uno stile essenziale e minimalista, i letti dalle tonalità naturali che vanno dal bianco al beige diventano il miglior alleato del nuovo design d’interni, grazie alla versatilità e leggerezza che donano agli spazi, aumentandone anche la luminosità.

Linee originali, essenzialità ed elevato contenuto di design sono i tratti distintivi di Hug 04 Soft di Noctis; la morbidissima testata – realizzata in schiumati super soft che le donano un aspetto accogliente e raffinato – può essere accessoriata anche con pratici tavolini d’appoggio.

Inoltre, per sfruttare al meglio gli spazi, in base all’altezza del giroletto che si preferisce è possibile scegliere tra due innovativi sistemi contenitore, ideati e brevettati da Noctis: Secret Box® per i modelli con giroletto sottile (altezza 17 cm) oppure, per una maggiore capienza, Folding Box®, per i modelli con giroletto standard (altezza 27 cm).

La produzione Noctis si riconosce per l’originalità delle collezioni, la cura nei dettagli e le competenze tecniche nella realizzazione di modelli di alta qualità, in grado di trasformare la zona notte in un ambiente unico e personale.

www.noctis.it