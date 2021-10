Vinergetic C+, la nuova gamma unisex di Caudalie

Pubblicità

La vitamina C è l’ingrediente più ricercato nella skincare del 2020. Tuttavia, la Vitamina C tradizionale (nota come acido L-ascorbico) perde rapidamente la sua efficacia a contatto con ossigeno, pH e luce o con cambi di temperatura.

Il Laboratorio di Formulazione Naturale Caudalie ha dunque scelto di stabilizzarla 4 volte per proteggerla e preservarla: il risultato è la Vitamina C+ (acido ialuronico naturale dall’azione rimpolpante e polifenoli di vinaccioli d’uva – 100% dall’azione antiossidante). La Vitamina C+ mantiene così la sua azione nel tempo e offre un effetto defaticante garantito. Essendo anche biodisponibile, penetra facilmente nella pelle, dove sprigiona tutta la sua efficacia.

Vinergetic C+, è la nuova gamma unisex di Caudalie senza profumo che ridona energia e radiosità a tutte le pelli stanche, anche quelle più sensibili ed è così composta:

Soin Défatigant Regard (97% di ingredienti naturali), attenua le occhiaie, distende e idrata il contorno occhi. Lo sguardo ha un aspetto fresco, pieno di energia. Applicare mattina e sera sul contorno occhi.

- Pubblicità -

Sérum Vitamine C Anti-fatigue, star della linea, con il 98% di ingredienti naturali, è un siero dalla texture ultra-leggera da applicare mattina e sera sul viso e sul collo prima della crema per illuminare e rimpolpare la pelle all’istante.

Soin 3-in-1 Vitamine C Anti-fatigue (97% di ingredienti naturali), illumina e idrata la pelle proteggendola dall’inquinamento. Applicare mattina e sera, su viso e collo, da solo o dopo il siero.

Huile de Nuit Détox, contiene 5 oli preziosi (100% di ingredienti naturali e BIO) che aiutano a rigenerare le pelli stressate per un incarnato fresco al risveglio. Applicare 6 gocce la sera, da sole o prima della crema notte. Evitare il contorno occhi.

L’intera linea è adatta alle donne e agli uomini.

www.caudalie.com